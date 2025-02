Voluntad Popular exige la liberación inmediata de Freddy Superlano tras 200 días en El Helicoide #16Feb

- Publicidad -

Trabajo de: www.runrun.es

A través de un comunicado en X, antes Twitter, Voluntad Popular exigió la liberación de Freddy Superlano, uno de sus militantes más conocidos. El político cumple 200 días detenido en El Helicoide sin acceso a defensa privada ni visitas.

Añadieron que “Desde entonces la dictadura lo ha mantenido recluido en El Helicoide, sin acceso a sus familiares ni abogados, y a pesar de haber sido beneficiado con medidas cautelares por la CIDH”.

En una manifestación al frente del Ministerio Público, el jueves pasado, Aurora Silva aseguró que no han podido constatar el estado físico del político.

“No he podido ver ni constatar el estado físico de mi esposo. No sé si está siendo torturado físicamente y por eso es que no me dejan verlo. No hay motivo por el que Freddy deba estar detenido, no ha cometido ningún delito”, sentenció, de acuerdo a lo reseñado por Tal Cual.