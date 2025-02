Tiziana Polesel: No hay registro de que ningún país en el mundo haya podido crecer y desarrollarse sin financiamiento #17Feb

- Publicidad -

No existe ninguna información que indique que ha habido en el mundo, un país que haya logrado crecer y desarrollarse, sin financiamiento, asegura la segunda Vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, al comentar la situación que hoy vive Venezuela, donde ha dejado de existir esta variable fundamental como lo es el crédito.

Revela, asimismo, que el comienzo del año ha sido muy “preocupantemente lento” y este es un tema que ha generado gran preocupación, porque si se siente esta situación en Caracas, no quisiera pensar en lo que ocurre en el interior del país. Dijo que la industria de la instrucción que es uno de los empleadores por excelencia, está completamente paralizada, pero el sector comercio es el termómetro para medir un enero preocupante, afirmando que además de los problemas que se generan con los servicios, lentitud en el mes, a lo que se suma la escasez de gasoil, lo cual le genera grandes angustias al sector ganadero, al sector transporte, señala que las cosechas no pueden esperar y esta escasez de combustible les genera un problema importante.

- Publicidad -

“En algunas regiones del país, además se suman los problemas con el agua, no solo en calidad sino en cantidad y la ineficiencia en el suministro va acompañada de un incremento de la tarifa, y lo que mayor parte de los empresario reclaman, es que se les coloquen medidores, ya que no se trata de no pagar, sino de pagar lo justo, pagar lo que se consume, e incluso se ha ofrecido que el medidor lo paga el empresario, ni aún así hemos logrado que se instalen medidores y esto está incidiendo en los costos, porque además, muchas veces tu tienes que comprar el agua, la pagas, cada vez más costosa, pero la tienes que comprar , dijo Polesel.

Agrega que en las regiones también reportan los comerciantes, una serie de novedades que están ocurriendo en materia de presión fiscal, otros la llaman voracidad fiscal, pero es lo mismo, ya que se está observando , que aquello que no contempla la Ley está teniendo unos aumentos, absolutamente desproporcionados.

“Hacemos un llamado, para que los alcaldes revisen un poco esto, tenemos por ejemplo impuestos en los sanitarios con un incremento del 8000%, además hay otras novedades en algunos estados e incluso en la región capital, donde por ejemplo hay una interpretación bastante peculiar, de si un comerciante tiene un aviso con su nombre al frente de su negocio, consideran que esa empres hace publicidad, entonces le suman impuestos a ese comercio, pero además es una interpretación bastante particular, porque tu estas obligado a identificar el lugar, estas cumpliendo con una disposición, pero tu actividad no es la publicidad”.

Admite que estas interpretaciones se producen, porque requieren ingresos, eso está claro.

Una reforma Tributaria

“Pero como siempre hemos dicho, se requiere de una reforma tributaria integral, que de alguna manera, pueda motivar a que el informal se formalice, da mucho dolor darse cuenta, que emprendimientos que nacieron hace tres o cuatro años, de pronto uno ve que no existen, uno trata de ubicar, qué pasó y las respuesta son estandarizadas: primero, los requisitos para formalizar y segundo, si n yo me formalizar, los impuestos se comían toda mi actividad, entonces evidentemente son iniciativas que se cierran, y en tercer lugar el tema crédito, si tu emprendes, luego quieres crecer, necesitas financiamiento, Entonces son aspectos que estamos observando y que las regiones muestran, por ejemplo el caso del Zulia donde un dirigente de la región nos mostró el listado de más de 100 documentos que hay que entregar para registrarse, pero además en oficinas diferentes”.

Refiere que esto es un poco las realidades que se viven y no menos importante, algunos focos de inseguridad, que también se habían disipado considerablemente, de hecho ya no aparecían en la encuesta de coyuntura de Fedecámaras, pero se están observando, en algunos estados.

Admite que algunas de las quejas del empresariado, tienen una respuesta eficiente y muy inmediata, por ejemplo el caso del Seniat, cuando se le van señalando los casos que se van observando en las regiones, hay una atención inmediata, piden más información, temas de aduanas, temas de puertos, allí aprecias una voluntad de querer resolver, además de manera rápida, allí se puede decir que hay mayor eficiencia.

“Lo que sí es muy lento, es en otras cosas, por ejemplo, donde hay implicación de leyes, allí la lentitud es mayor, porque, mencionaba al principio el sector de la construcción, el cual requiere financiamiento, pero también requiere la modificación, de por lo menos, dos leyes que los afectan considerablemente y que de alguna forma ayudarían, aunque sea con pulmón propio, a algunas personas a construir, pero si no se modifican estas leyes, es imposible”.

Recuerda Polesel, que Consecomercio está solicitando la factura electrónica, desde hace seis años y es ahora cuando se aprueba, eso es lento.

Polesel admite que para los empresarios en estos momentos, es muy difícil hablar del largo plazo, el mediano mas o menos y terminan siempre haciendo proyecciones a muy corto plazo, advirtiendo que los elementos de geopolítica influyen muchísimo, de alguna manera afecta a los empresarios del país y además genera la incertidumbre que se menciona.

“El empresario necesita cierta certeza, necesita saber sobre qué terreno está pisando: cuando hay tanta incertidumbre externa, interna, en el propio mercado. Se habla del caso del financiamiento. Si es verdad no hay financiamiento, los empresarios serios pensamos en créditos, cuando podemos pagarlos, estamos seguros que las ventas nos van a responder, ahí es cuando empieza la incertidumbre”.

Admite que sin financiamiento es imposible hablar de crecimiento, de producción y de aumentos salarial afirmando “que no hay registro en la historia de que un país haya crecido sin financiamiento, ese es el motor que empuja la locomotora”.

Para cerrar anunció que hay una Comisión en Fedecámaras que trabaja intensamente, para la reforma de la Ley del Trabajo, señalando que afortunadamente hay claridad en todos los sectores que participan en la mesa de que hay que abordar la Ley del Trabajo, no solo por el tema del ingreso, sino porque esa Ley fue escrita cuando no existían oficios que hoy existen, donde no se conocía el teletrabajo como forma, de tal manera que es necesario que se aborde este tema, señaló la Vicepresidenta de Fedecámaras en el Circuito Éxito 99,9FM.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí