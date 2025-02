Fernando Mora: El transporte público con el agua al cuello, los usuarios sin aumentos de salarios y es necesario ajustar las tarifas #21Feb

- Publicidad -

La profunda crisis por la que atraviesa el sector del transporte público en Venezuela, el cual ante la situación país, están en una situación crítica que podría llegar a colapsar si no se toman medidas urgentes en cuanto a la sinceración de los precios de las tarifas, denuncian los transportistas en los medios de comunicación.

En efecto, Fernando Mora, representante de la cámara del transporte interurbano y miembro del comando intergremial del transporte alertan que, como consecuencia de la profundización de las dificultades económicas en Venezuela, el sector transporte público continúa en el proceso casi irreversible de deterioro y ahora con la persistente y aguda devaluación del Bolívar, la poca capacidad de pago de la gran mayoría de los usuarios, la alta migración de venezolanos, lo cual implicó una disminución importante del número de pasajeros, viajes por unidad, de la cual no ha sido posible recuperarse, adicionalmente la imposibilidad de acceder a la banca, a programas de financiamiento ocasiona, explica la poca capacidad existente en el país para proceder a la necesaria renovación de flota.

- Publicidad -

El dólar avanza por la vía rápida, la devaluación imparable, el Bolívar no conoce límites en la pérdida de su capacidad adquisitiva, la recesión atenaza a productores y consumidores, creciente inflación, hay existencia de productos e insumos gracias a las grandes facilidades para la importación, pero inaccesibles dada la poca capacidad económica de la gran mayoría de usuarios y consumidores, las dificultades para honrar los compromisos de la deuda externa (Default), atenazan al estado, quedamos fuera de los circuitos internacionales de crédito y financiamiento, ni siquiera pudimos adscribir a los Brics y se limita la capacidad del estado (BCV), de acceder a dinero fresco, a las divisas tan necesarias para mantener la dinámica económica en Venezuela.

Cuando se aprobó la anterior gaceta, ya había un rezago importante del valor de la tarifa, pero anunciaron, prometieron que estabilizarán el precio del dólar (cada vez habría más oferta (venta) de divisas), que controlarán la emisión de dinero inorgánico y como consecuencia la inflación, a la par que garantizarían un aumento de la inversión pública para dinamizar la economía y habría aumento en el valor de los bonos que el estado entrega, que resolverán y aumentan el suministro de combustibles (Gas, Gasolina, Diésel) obviamente eso no ocurrió y el precario equilibrio existente se rompió.

José Luis Trocel ha señalado que: Si no se adoptan políticas integrales consensuadas, entre el estado, el sector transporte, la empresa privada, se vinculan las alcaldías y a las gobernaciones, a la sociedad civil, no habrá solución posible, el precio de la tarifa debería ser, como en el resto de América Latina de un dólar, lo cual es evidente que en la situación país no es posible, pero deben adoptarse mecanismos compensatorios importantes, dar facilidades para el libre acceso a financiamiento y créditos a mediano plazo, mejorar la capacidad adquisitiva (ingresos), de pensionados, estudiantes, empleados públicos, docentes, etc. Cancelar un bono de transporte, potenciar la industria nacional, mejorando su productividad y competencia en todo lo relativo a insumos y repuestos para el sector automotor, aumentar la existencia de bombas expendedoras de gas vehicular y muchas otras cosas que sí no sentamos todos los involucrados podremos construir soluciones inteligentes, racionales.

Destacó Yelmira Jiménez, presidenta de la línea la Voluntad de Gandhi que esta semana se efectuó una reunión, con carácter urgente, en la cual participaron una pluralidad representativa de líderes del transporte con el ministro del transporte, en la cual se abordaron los temas más sensibles para el sector, la adecuación de las tarifas, las políticas para el sector, la devolución de las unidades retenidas, el funcionamiento de Fontur y el delicado tema de los combustibles.

Finalizó Fernando Mora solicitando una pronta solución a los problemas del sector transporte público y una mayor participación de los concejos municipales y las alcaldías en la resolución de los múltiples problemas que afectan a transportistas y usuarios. Mejorar, dinamizar la economía nacional, aumentar los ingresos, sincerar las tarifas del transporte, en entrevista en Televen.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí