PulsoEmpresarial ¿Quieres experimentar las funciones del Galaxy S25 en tu celular? Ahora ya  puedes con Try Galaxy

Samsung anuncia la nueva versión de Try Galaxy, una plataforma que ahora permite explorar las funciones del Galaxy S25 sin necesidad del dispositivo. Con esta actualización, tanto los usuarios de Android como los de iOS pueden probar la interfaz One UI 7 y experimentar funciones como Now Brief, Audio Eraser y muchas otras que se introdujeron con la nueva generación de la serie Galaxy.

La experiencia simula la interfaz y las principales funciones de la línea Galaxy, ofreciendo un recorrido interactivo por las innovaciones de Samsung. Entre lo más destacado se encuentran las herramientas de inteligencia artificial para productividad, conectividad y edición de fotografías y videos, que permiten a los usuarios conocer las soluciones Galaxy AI de manera práctica.

Try Galaxy está disponible en todo el mundo y se puede acceder a este en el sitio web https://eslatam.trygalaxy.com/.

