PulsoEmpresarial Trato empático a pacientes oncológicos influye significativamente en su proceso de salud

Los médicos oncólogos enfatizan que el cáncer es una enfermedad que es curable –con más altas tasas de superación si se hace un diagnóstico temprano–, sin embargo, el camino hacia la recuperación es largo y con retos y traspiés, en el que el paciente debe someterse a varios tratamientos que le afectan como: quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o intervenciones quirúrgicas, y necesita compresión, un trato amable y humano de sus médicos y familiares.

El médico internista y oncólogo de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) doctor Juan Celis, explicó que “en la mayoría de los casos la enfermedad oncológica no tiene una solución rápida, por lo general toma uno o dos años y durante este proceso la persona requiere apoyo y acompañamiento de sus cuidadores y de sus médicos 24 horas, 7 días a la semana, por lo que es importante que haya un canal amigable de comunicación entre el especialista-paciente-familiares, para aclarar dudas o recordar indicaciones”.

Señaló que la mayoría de los tratamientos oncológicos son ambulatorios lo que significa, por ejemplo, que la persona con cáncer acude a la sala de quimioterapia una vez cada tres semanas, “luego se va a su casa y surgen situaciones de salud que hay que manejar en el hogar, entonces el* personal médico tiene que estar atento y dispuesto de manera remota para orientarlos,* y crear canales para atenderlos oportunamente en la consulta”.

El trato amable y empático además ayudará al paciente a mantener un mejor estado de ánimo y no deprimirse. Refirió que “hemos visto casos en los que los pacientes deberían curarse de la enfermedad, pero por una depresión no lo logran. Está registrado ampliamente en diversos ensayos clínicos que quienes están deprimidos no responden a los tratamientos, y, por el contrario, quienes tienen una actitud positiva mental, espiritual y anímicamente responden muy bien a las terapias oncológicas”.

En los casos de las personas que padecen cáncer avanzado, en estadio IV, y no hay posibilidad de recuperación con los tratamientos, el Dr. Celis señaló que “los momentos de intervalos libres de la enfermedad o la sobrevida global son los puntos en los que oncólogo empieza a trabajar siempre para dar una mejor calidad de vida. En estas situaciones debe prevalecer la honestidad, la amabilidad y la empatía”.

Destacó que un trato empático se trata de respetar las decisiones del enfermo en cuanto a tratamientos, de estar conectado a un respirador o ventilador mecánico, por ejemplo, o si lo que desea es irse a su casa y descansar.

Palabras de apoyo

El médico internista y oncólogo de la SAV puntualizó que el trato amable también está relacionado con ser consciente de lo que se dice y se trasmite verbalmente a la persona con cáncer.

Señaló que decirle al paciente palabras o mensajes como: “déjame saber qué puedo hacer por ti”, “nunca podría pasar por lo que tú estás pasando”, “me encanta tu actitud”, “tengo una tía que tuvo cáncer”, no son cumplidos, no son frases que funcionan realmente de apoyo, y obligan a la persona enferma a mostrar una buena actitud o a esconder lo que realmente están sintiendo en ese momento.

Para obtener información de interés sobre prevención y tratamiento de las enfermedades oncológicas se puede visitar la página web de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), https://www.sociedadanticancerosa.org/, y seguirlos en las cuentas de Instagram @sociedadanticancerosavzla, Twitter @santicancerosa y Facebook Sociedad Anticancerosa de Venezuela-SAV

