Familiares de cuatro ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela piden su liberación #5Mar

Trabajo de www.lanacionweb.com

Familiares de cuatro colombianos presuntamente detenidos en Venezuela, entre octubre de 2024 y enero de este año, solicitaron a las autoridades venezolanas su liberación, asegurando que ninguno de ellos es «terrorista o mercenario».

Brayan Sair Navarro Cáceres, colombiano, el pasado 6 de enero se dirigía a Valencia a cumplir con sus labores como chófer de una familia en esa ciudad. El joven al parecer fue detenido en una alcabala en Puerto Cabello y desde entonces desconocen dónde se encuentra.

Yari Navarro, tía de Brayan, pidió a las autoridades venezolanas que liberen a su sobrino: «No sabemos nada sobre su paradero ni dónde lo tienen, ni en qué condiciones lo tienen. Brayan no es terrorista, no es un mercenario, él es un joven de la etnia Ariaca del municipio Pueblo Bello, Cesar, en Colombia. Criado en un hogar con principios y valores, y les pedimos por favor que se apiaden del dolor de sus padres y su familia que sufren por no saber nada de su hijo».

Asimismo, el colombiano Danner Gonzalo Barajas Luke, fue presuntamente detenido el 7 de noviembre de 2024 en la frontera de Arauca en el puente internacional San Antonio Páez, tras pasar por Migración Colombia y sellar su pasaporte.

Yeraldin Ocampo, esposa de Danner, señaló que él se dirigía a visitar a su mamá, quien vive en el estado Cojedes y quería pasar las festividades con ella, pues tenía cinco años sin verla.

«Cuando el pasa de migración, lo detienen para pedirle una información y allí lo dejan. Él iba en un mototaxi y al conductor le dicen que se vaya porque el muchacho quedaba detenido», contó.

Señaló que cuando su tía se acercó al lugar a preguntar sobre lo ocurrido, le dicen que no le pueden dar información y que tenía que dirigirse a la sede de la Dgcim en Guasdualito, pero allí nunca les dieron razón. «Desde el 7 de noviembre no sabemos nada de Danner, solo sabemos que lo tiene el Gobierno de Venezuela y que fue trasladado a Caracas por el Dgcim. Mi esposo no es ningún mercenario».

Kevin José Saavedra, colombiano, fue presuntamente detenido el 29 de octubre de 2024 en una alcabala en Venezuela y desde entonces su madre, Marisol Saavedra, no conoce su paradero.

Marisol contó que ha solicitado a las autoridades venezolanas información sobre la situación de su hijo, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta: «No he recibido ninguna información sobre mi hijo, sé que el Gobierno venezolano lo tiene detenido en Caracas y pido por favor que le den la libertad y me permitan conocer su paradero, para que acaben con esta angustia y dolor de madre».

Otro caso es el del colombiano Edwin Iván Colmenares García, quien según su madre, Dolly García, fue retenido en el estado Apure el 1° de noviembre de 2024. «Sé que lo detuvieron en Migración porque mi hijo me llamó y me dijo que estaba retenido allí, y desde ese momento no supe más nada de él».

