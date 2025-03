OPINIÓN Del Guaire al Turbio: Caminante sí hay camino… #5Mar

- Publicidad -

Hay frases o textos que uno lee y se quedan como huellas de fuego en el alma. En mi adolescencia, fui una ávida lectora de Julio Verne. De una quizás menos conocidas de sus obras ,“Las islas negras”, me quedó la reflexión que hace después de la odisea de unos exploradores perdidos, hambrientos y sedientos en el desierto, cuando, moribundos, llegan por fin a un oasis y pueden reponer su vigor: Con la fuerza renació la esperanza, con la esperanza la audacia, el pasado se borra ante el porvenir.

De Rómulo Gallegos tenemos la frase final de su inmortal “Doña Bárbara”, donde describe la llanura con bello y acertado pincelazo:… toda horizontes como la esperanza, toda caminos como la voluntad.

El gran pensador venezolano, Mario Briceño Iragorry, que murió hace más de 60 años, nos dejó un texto, cuya vigencia sigue hoy: “Mensaje sin destino”. Y uno se pregunta: ¿y es que Venezuela jamás alcanzará su destino? Sin embargo, el mismo don Mario, nos dice en las páginas que rematan su libro “Los Ribera”: En el principió fue el Verbo. Los pueblos que hablan coronan su camino.

Por eso les digo a los venezolanos de hoy, a los que permanecen en el país como a los que cogieron los senderos de la diáspora: no nos callemos. Cercenadas nuestras libertades, de las que no escapa la libertad de expresión, todavía no nos han cortado la lengua, pues usémosla. Lengua oral o escrita, por donde se cuele y pueda ser oída. Yo no le he dado reposo a la mía. A mis 99 años, es la única arma que me queda.

Y si no, digamos con el bien admirado poeta español Antonio Machado:

Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino

sino estelas en la mar.

No es optimista Machado. Yo sí lo soy. Para él se borran las huellas del caminante, porque al volver la vista atrás / se ve la senda que nunca / se ha de volver a pisar… Sólo queda lo efímero de estelas en la mar. Es decir, nada. Porque la mar no guarda huellas, todo se deshace en espuma.

Es verdad que los grandes caminantes de este mundo no encontraron caminos hechos para su obra, tuvieron que ir haciéndolos al comenzar su andar, pero no creo que se hayan borrado sus huellas. La filosofía, el arte, la democracia, son caminos que nos dejaron los griegos; la tecnología, la ciencia y el afán de conquista, los romanos. Cada civilización deja poso, para bien o para mal, aunque creo que generalmente para bien. Tenemos maravillosas obras del pasado de la ciencia, el arte y la cultura que todavía emiten su luz y su presencia al mundo de hoy.

Hace pocos días hablé, en otro artículo, de Venezuela que vive hoy una dilatada penumbra, quizás la más dilatada de su historia: no sale de las sombras, no alcanza la luz. Una aplastante derrota electoral ha sido convertida en triunfo por un puñado de mercenarios y sinvergüenzas que ostentan el poder. Pavonean el colosal fraude como la conquista de un pueblo cuyas libertades y derechos están sancionados.

Le pido a los venezolanos de hoy, sobre todo a la juventud: no nos callemos. Hagamos nuestras las frases que cité al principio de Julio Verne, de Rómulo Gallegos, de Mario Briceño Iragorry. Hagamos nuestro el horizonte de la esperanza, aferrados a la fe y la confianza que inspira nuestra máxima e indomable la líder de la democracia, reconocida y admirada internacionalmente; no la dejemos sola y vamos a contradecir y parafrasear un poco al maestro Antonio Machado.

Caminante, sí hay camino / se hace camino al andar/ por senderos que buscan / la justicia y la paz. / No camines sobre el mar, / tu huella se va a borrar / camina sobre tu tierra natal / en el cemento que tú eches / y al momento de fraguar.

San José Gregorio, danos tu primer gran milagro: ¡cambio de circunstancias!

Alicia Álamo Bartolomé

