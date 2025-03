VIDEO | UNT Lara: Con la abstención nunca se logran cambios políticos, económicos y sociales #5Mar

- Publicidad -

Un Nuevo Tiempo (UNT) Lara se mantiene firme en defender el voto, porque éste es el único instrumento que tenemos los demócratas para producir los cambios de gobiernos y lograr la transformación del país, sostiene el presidente de ese partido en el estado Lara, Lorenzo Monasterios.

En declaraciones a El Impulso, el dirigente manifestó que están muy equivocados los que hoy mantienen el criterio de que no se puede concurrir a las elecciones para escoger los diputados de la nueva Asamblea Nacional, gobernadores y miembros de los consejos legislativos de los estados.

Con la abstención nunca se logran cambios políticos, económicos y sociales que son precisamente los que ha venido reclamando la mayoría de la población venezolana, afirmó. Y el ejemplo más contundente de lo que estoy diciendo nos lo relata la historia que hemos estado haciendo, porque todos formamos parte de los hechos históricos.

Si en el 2005, la inmensa mayoría no se hubiera abstenido, Hugo Chavez no habría podido lograr el poder que alcanzó y no supo administrar porque en lugar de haber hecho de Venezuela el mejor país del continente, lo que hizo fue el mayor desastre que todavía estamos viviendo y trajo como consecuencia no sólo la destrucción del aparato productivo con las nacionalizaciones, sino que acabó con el salario mínimo, las condiciones de vida necesarias para que la gente pudiera vivir dignamente y tenemos hoy un colapso en la salud, la educación y los servicios, además de 8 millones de venezolanos trabajando en el exterior y con su trabajo enriqueciendo los países donde viven, mientras Venezuela apenas puede sobrevivir.

Ante esta realidad no podemos quedarnos en casa esperando ver lo que pasa, sino por el contrario, tomar conciencia y entender que el voto es el instrumento que nos permitirá lograr tener representación en la Asamblea Nacional y alcanzar gobernaciones, porque la democracia, como lo establece la Constitución, garantiza la alternabilidad en el poder y tenemos la oportunidad de lograr ese objetivo, dijo Lorenzo Monasterios.

