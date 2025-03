Inauguran las Olimpiadas Especiales Turín 2025: Atletas venezolanos presentes en la cita deportiva #8Mar

- Publicidad -

El tema «la fuerza de la bondad» marcó la pauta de la Ceremonia de apertura de los Juegos Mundiales de Invierno de las Olimpiadas Especiales Turín, Italia 2025.

Este acto marcó el inicio oficial de los Juegos, celebrando no solo la fuerza física y la dedicación requeridas para competir en los Juegos Mundiales, sino también la fuerza silenciosa detrás del poder transformador de la inclusión que los atletas de las Olimpiadas Especiales encarnan todos los días.



Celebridades notables salieron a honrar a las verdaderas estrellas de los Juegos: los atletas. El cantante nominado al Grammy, Aloe Blacc, puso al público de pie con una interpretación de sus canciones Wake Me Up, The Man, I Need a Dollar, One Good Thing y Don’t Go Alone. El cantante y rapero italiano Mr. Rain saludó a los atletas con su canción Supereroi.



Con un enfoque en la inclusión, los atletas estuvieron al frente de cada momento de las festividades.



En representación de atletas de todo el mundo, los 9 Mensajeros Globales Sargent Shriver (SSGM) subieron al escenario junto con el presidente de la Junta de Olimpiadas Especiales, el Dr. Tim Shriver, mientras hablaba a la multitud: «Estos atletas quieren cambiar tu vida y hacerte más alegre, más duro y más valiente de lo que jamás imaginaste. ¡Deja que se te contagien! No van a fallar».

Luego, el centro de atención volvió a los atletas cuando comenzaron los protocolos oficiales para abrir los Juegos. La bandera de las Olimpiadas Especiales fue llevada por Luca De Pierie, snowboarder de las Olimpiadas Especiales Italia; Meena Almazrouei, snowboarder de Olimpiadas Especiales de Emiratos Árabes Unidos; Shirnel Swarts, patinadora de velocidad de las Olimpiadas Especiales de Sudáfrica; y Yueming Dong, esquiador de fondo de las Olimpiadas Especiales de China.

A continuación, los juramentos de los atletas, entrenadores y oficiales fueron recitados por Su-Ann Megan Tang (Olimpiadas Especiales de Singapur), Ron Struch (Olimpiadas Especiales de Canadá) y Jahna Ullrich (Olimpiadas Especiales de los Países Bajos), respectivamente.

Después de viajar desde Grecia, ser bendecido por el Vaticano y dirigirse a Turín, la Llama de la Esperanza fue llevada a la arena por atletas y socios unificados de cada una de las siete regiones de las Olimpiadas Especiales.

Fue un espectáculo lleno de fanfarrias y alegría, donde atletas de todo el mundo se reunieron en Turín para los Juegos Mundiales de Invierno 2025 de las Olimpiadas Especiales.

Cabe resaltar que en este evento se dan cita 1.500 atletas de 100 países del mundo, entre ellos Venezuela.

Venezuela estará representada por una delegación de 4 atletas y 2 compañeras unificadas en la disciplina de baile (Danza Deportiva). Los atletas Virginia Guevara, Belkys Ziritt, Whilnner Lazo y Joseph Marín demostrarán su talento en competencias individuales, dúo unificado, dúo tradicional y equipo. Las compañeras unificadas, Mariclara Aranguren y Keinerly Roca, participarán junto a los atletas en las competencias de dúo y equipo.

El equipo venezolano contará con el apoyo de Jean Carlos Caballero (entrenador principal de baile) y Miriam Dookie (entrenadora asistente), así como de los delegados deportivos Reinaldo Espinoza (jefe de delegación) y Lelia Bonillo (A-Staff Médico). Evelyn Guiralt de Genty, presidente honoraria, y María Alejandra Pellicer, directora de comunicaciones, también estarán viajando con la delegación deportiva.

