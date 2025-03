Capriles asegura que la abstención electoral ha hecho retroceder a la oposición #13Mar

- Publicidad -

El exgobernador venezolano Henrique Capriles afirmó este miércoles que la abstención electoral ha sido una estrategia que ha perjudicado a la oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), alejándola del cambio político que tanto anhela el país.

Capriles aseguró el miércoles que “la abstención la hemos utilizado y la abstención lo único que ha hecho es hacernos retroceder”.

- Publicidad -

Insistió en que la decisión de participar o no en los próximos comicios, debe ser personal, pero recalcó que la pasividad no generará el cambio político que el país necesita.

Asimismo, señaló que “lo más importante” es que cada venezolano decida si participar o no en los comicios regionales y legislativos previstos para el próximo 25 de mayo.

“Pero donde no se puede guardar silencio es de plantear qué no hacer nada va a generar un cambio político. Eso no es verdad, el cambio político no se va a generar ni vamos a avanzar en este nuevo escenario en el cual estamos, porque entramos en una etapa distinta, desconocida”, añadió.