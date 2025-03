Una ligera recuperación del 4% ha experimentado en los últimos meses el sector inmobiliario en Lara #15Mar

- Publicidad -

El sector inmobiliario de Lara ha experimentado un ligero repunte de actividad del 4%, en los últimos meses, de acuerdo con la información dada a conocer por el presidente de la Cámara Inmobiliaria de esta entidad federal, Marco Azuaje, al ser consultado en torno al comportamiento del sector.

Revela además, que desde la organización gremial también han registrado un incremento en el valor de los inmuebles. No obstante, señaló que esta mejoría se focaliza en áreas específicas de la ciudad capital de la entidad, Barquisimeto.

«El aumento en el valor de los inmuebles es puntual, porque se concentra en la zona del este de la ciudad de Barquisimeto. Algunos inmuebles han logrado incrementar su valor en un porcentaje que puede llegar desde el 3 al 8%, en comparación con los precios del año pasado», indicó Azuaje. Igualmente, la venta de inmuebles ha visto un ligero repunte al aumentar sus transacciones en un 3%.

Azuaje, advirtió que esta mejoría no implica la plena recuperación del sector. El gremio enfrenta falta de actividad, como consecuencia de la paralización en la construcción y la caída del poder adquisitivo. «Tenemos muchos galpones disponibles de empresas que han cerrado para alquiler, pero el alquiler de galpones tiene poco movimiento. El mercado residencial está pujante; tenemos muchas solicitudes de alquileres, aunque hay pocos inmuebles. Esto se debe a que no hay construcción y no hay créditos para el constructor, ni para el comprador. Los inmuebles que tenemos para la venta son todos de mercado secundario». Una posible solución para este estancamiento pasa por revisar el tema de la seguridad jurídica para quienes aspiren a colocar un inmueble en el mercado. «En la actualidad tenemos una ley de arrendamiento inmobiliario que está bastante obsoleta. Esta legislación beneficia completamente al inquilino y el propietario no se ve beneficiado con la misma», dijo Azuaje en Fedecámaras Radio.

