Entrevista Dominical | Eduardo Semtei: Fecha de las elecciones regionales podría ser cambiada nuevamente #16Mar

El mayor peligro que amenaza feroz y mortalmente a la democracia es la abstención, porque en un proceso electoral logra que la minoría con la que cuenta el gobierno se convierta sorpresivamente en mayoría, cuando el grueso de la población no acude a votar.

La advertencia es hecha por el doctor Eduardo Semtei, exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral y analista político, al ser consultado sobre el proceso electoral convocado para el próximo 27 de mayo, cuando deben ser escogidos los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, los gobernadores y miembros de los consejos legislativos.

Pero, han surgido críticas sobre los conocedores de procesos electorales, quienes dicen que a estas alturas todavía el CNE no ha dado a conocer el cronograma de estas elecciones. Usted que conoce bien todo este tipo de actividad, ¿qué nos puede explicar?

Claro, todo es parte del teatro que está montando el gobierno para desanimar a los electores. Que no muestran las actas de un proceso, que no enseñan el cronograma de un nuevo evento electoral, que no fijan las fechas, ni tampoco dicen nada sobre las tarjetas. Todo eso no es más que una serie de maniobras de teatro para fabricar un espejismo a su conveniencia, para que la gente que ya no hay posibilidad de lograr ningún cambio, que piense que todo está perdido. Pero eso no es cierto. Lo hemos dicho muchas veces: la democracia venezolana está viva y por tal razón tenemos que votar y defender el voto.

¿Viva, afirma usted?

Efectivamente, está viva. Muerta estuvo en Chile con el general Augusto Pinochet, en España con el general Francisco Franco, en Cuba con Fidel Castro, para citar ejemplos históricos que todos conocemos. Pero, aquí, no está muerta la democracia. Y quedan vivas gobernaciones y alcaldías, así como la gran posibilidad de reconquistar nuevamente una mayoría parlamentaria. Tenemos que estar convencidos que la democracia está viva y coleando.

¿Y lo del espejismo?

Eso del espejismo, maniobras, amenazas y barbaridades del actual CNE hay que verlas desde la distancia y no dejarse ganar por la apatía.

¿Qué explicación puede haber porque todavía, oficialmente, no ha sido publicada la convocatoria a esas nuevas elecciones?

Ciertamente, la publicaron verbalmente; pero, oficialmente no la han publicado.

¿Esa omisión no violenta el reglamento, ninguna disposición, porque todo acto público tiene que ser dado a conocer en Gaceta Oficial?

Sí las violenta. Aquí se violenta hasta el Credo, el Padre Nuestro y el Avemaría. Eso altera toda lo que podríamos decir la normativa regular, legal y constitucional. Pero, el gobierno que sabe que tiene el sol en la espalda, que sabe que no tiene mayoría, que sabe que está perdido, acude a todas las maniobras posibles. Y todo eso que hace es para, como ya dije, desanimar a los electores, a quienes no les dice nada del cronograma, de las tarjetas, de las fechas y por eso es que parece que las va a cambiar otra vez.

¿Para cuándo serán nuevamente fijadas?

Al parecer están pensando llevarlas a cabo el 25 de junio.

¿Ese es un rumor o ya una decisión que se está analizando?

Es un rumor fuerte.

Existen muchos rumores, incluso se habla de la aceptación de unas tarjetas y del rechazo de otras. ¿Qué sabe usted de este asunto?

El gobierno está viendo cuáles son las tarjetas que tienen mayor aceptación, cuáles son las tarjetas que pudieran originar unidad y, entonces, va a tratar de disminuirlas, de impedir que se cuenten. Como analista político estoy totalmente seguro de que a algunas tarjetas les van a cortar las alas. No sé cuáles son; pero, el gobierno va a suprimir para poder tomar ventaja. El gobierno está dispuesto a hacer cualquier guerra para ganar. No se va a parar en ningún obstáculo, en ninguna consideraciones. Vendrá como cualquier tractor arrastrando cualquier vestigio democrático..

¿Tiene información de que la tarjeta de Un Nuevo Tiempo sólo será activada solamente en el Zulia y no será ya nacional?

Claro, al gobierno le interesa eso. Porque si Un Nuevo Tiempo va a participar en las elecciones, participará en el Zulia. Para Un Nuevo Tiempo sería ideal participar con su tarjeta en todo el país, pero en todo caso si la radican en el Zulia tendrá que participar solamente en el Zulia. Y como al gobierno le interesa que sea nacional, entonces, la mocha en 22 estados.

¿Sabe usted cuándo serán inscritas las candidaturas?

Así como anteriormente eran 3, 4 y 5 de marzo, ahora deben ser 3, 4 y 5 de abril. No hay cronograma, pero como las elecciones fueron prorrogadas por un mes, se prorrogan todas las fechas y como la fecha de inscripción eran las mencionadas, entonces, así deben ser ahora, que es lo que dice el sentido común

¿Qué ha oído usted decir en cuanto a testigos, constitución de juntas municipales y juntas regionales?

Yo lo que puedo decir en esa parte es que como todavía en la mayoría de los estados no hay acuerdos,. ya que en el único que hay acuerdo en Nueva Esparta, donde puedan haber dos, tres o cuatro candidatos, uno de los compromisos que deben hacer, no importa que si algunos apoyan al candidato A, otros al B y así sucesivamente, toda la oposición defienda las tarjetas. Para eso no se requiere unidad sino decencia, sentido común, lógica. Todos los partidos de oposición, aunque vayan divididos, deben ir unidos en la defensa del voto.

El ministro Diosdado Cabello anunció que en estas elecciones van a escoger unos diputados por el estado Esequibo. ¿Si esa entidad federal no existe cómo van a elegir a los aspirantes?

Esa es una ficción. Claro está, que no los podrán incorporar porque ese no es un estado oficial dentro de la Constitución. Es posible que con el mismo propósito propongan elegir diputados por el Cielo, por el Purgatorio y por el Infierno. El chavismo y Diosdado tienen cualquier ocurrencia de la más estrafalaria.

Pero, en caso de que se produjeran esas candidaturas, dónde cree usted que las van a escoger: ¿aquí por los lados del estado Bolívar o cruzarán los chavistas la frontera para conseguirlos en el Esequibo?

Irían en una lista aparte, diputados del Esequibo, porque en el Esequibo no hay población para votar. Porque los habitantes de aquel lado son de Guyana. Se supone que, como los indígenas, tendrían una clasificación aparte.

Si los van a tratar así como a los indígenas, no hay ninguna esperanza para ellos, porque todavía no se han hecho las elecciones para suplir a los diputados del Amazonas que fueron destituidos.

Ese caso está en el Tribunal Supremo de Justicia y hay posibilidad de que antes de concluir el siglo 21 sea resuelto ese caso, comentó jocosamente Semtei.

