Cesta de ANSA en febrero aumento 1,49% y se ubicó en 272 dólares #18Mar

La Cesta de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, del mes de febrero de 2025, se incrementó en 1,49% y se ubicó en US$ 272, de acuerdo con la información publicada en su cuenta oficial en el portal de Instagram.

Destaca la información para la realización de este estudio, se seleccionaron 28 productos, 6 categorías y 86 artículos para un consumo estimado de un mes, para una familia conformada por 4 personas.

Estiman que una familia gasta US$ 81 en alimentos varios, US$ 69 en proteínas, US$ 52 en embutidos, US$ 30 en productos de higiene personal y mantenimiento del hogar, US$ 21 en productos básicos y US$ 19 en verduras, frutas y otros.Por otra parte, ANSA revele que en el año 2024, en Venezuela abrieron, remodelaron o cambiaron de modelo de negocio 61 tiendas.

