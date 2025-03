OPINIÓN Amor y mujer… #18Mar

- Publicidad -

”Nosotros amamos…, porque él nos amó primero” 1Juan 4:19

Pasó el mes de Febrero, casi se va el mes de Marzo y aun respiramos, degustamos el aroma del amor y saboreamos el sentir de la mujer. Y es que el amar es muy distinto al querer… como dice la canción. “Muchos sabemos querer pero pocos sabemos amar”. Que si bien no es una interpretación cristiana, es mi querencia expresar que su letra y su melodía me encantan. Aunque al decirlo, corro el riesgo que alguno de la secta de los Fariseos me haga una observación por manifestar ese sentir. Y cuando la “tararea” mi hermano mayor OÑIGA deleita mis oídos y mis sentimientos.

La verdad, nosotros no sabemos amar, hay que estar claro… el poco amor que pueda salir del ser humano viene en el combo de tantas cosas buenas que DIOS nos ha regalado. Es muy fácil decir «te amo», pero realmente sabemos lo que estamos diciendo? lo sentimos? lo vivimos? Lo compartimos? ! ¡Difícil! La verdad me agrada recordar el amor por mis hermanos (no digo hermanas están incluidas), y el de ellos por mí, sobre todo a MI GEMELO Wilfredo, mis hijos, mis amadísimos nietos, mis amigos y demás familiares. Por cuanto unen a su amor el respeto, la admiración y eso te levanta cuando sientes que te estás cayendo. De verdad en momentos de “bajón” emocional… que es normal que nos pase, recordar ese amor que Dios ha sembrado en mi corazón por mi esposa, por tenerla conmigo y disfrutar de su amor día a día. Por ser la ayuda idónea que todo hombre desea tener a su lado, por lo cual doy gracias a Dios a diario, me sube la autoestima y potencia la resiliencia. De verdad verdad me llena de gozo certificar que el amor viene de Dios al crearnos y no “evolucionó” de un mono que supuestamente llegó a convertirse en hombre. Dios nos creó a su imagen y SEMEJANZA. “Nos hizo a su imagen” es una frase de la Biblia que aparece en Génesis 1:26, donde Dios lo deja muy claro. “Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza”.

Confieso que tuve muchas dudas acerca del amor de Dios y eso me creaba cierta angustia… Pero ESCUDRIÑANDO las ESCRITURAS pude aclarar confusiones que agobiaban mi existencia. Fui en el pasado uno de esos jóvenes que creía en las ideologías transformadoras del hombre. Que decían construir un nuevo hombre y una sociedad llena de “justicia social”, sostenían y aún lo hacen, que sí puede haber, a través de su gobierno, ciudadanos con iguales derechos económicos, que la riqueza debe ser distribuida con igualdad entre todos los habitantes de un país. Y que se debe acabar con el privilegio de los «mas vivos». Pero hice, como Dios lo recomienda. “Ceñid los lomos de vuestro entendimiento” 1 Pedro 1:13 y fui feliz. Descubrí que amamos por cuanto Dios nos amó primero, y ese sentimiento, a pesar que el enemigo vencido, trata de sacarlo del corazón de la humanidad, persiste en muchos que se dejan guiar por Dios y no por los hombres. Por ello me gozo cada día de mi vida.

Mi apreciado lector, créame, el amor es la medicina. La recomienda DIOS para la paz de su alma, que es en última instancia lo que el hombre anhela. Cuando Jesús, clavado en la cruz, antes de exhalar su último suspiro. Antes de entregar su espíritu o aliento de vida al Padre, dijo, refiriéndose a quienes le habían crucificado, “Padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen”, no estaba dando una orden, una directriz o un nuevo mandamiento. !No!. Estaba dando la clave, el secreto, la solución a la angustia y el padecimiento del hombre sobre este sufrido planeta. Estaba mostrando el camino de la verdadera felicidad, estaba poniendo en nuestras manos la llave para abrir la paz individual y permanente: El perdón. La Madre Teresa de Calcuta lo expone así. “El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor”.

¡Hasta el próximo artículo Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

