Gremios y sindicatos de Lara acudieron a la Defensoría del Pueblo: Exigimos salarios justos y pensiones dignas #19Mar

La coalición sindical conformada por Sumalara, Sutelara y Sinvemal, representada por la profesora Hilda Peña, presentó una serie de denuncias ante la Defensoría del Pueblo del estado Lara, exigiendo atención a las problemáticas que afectan a los docentes y la calidad educativa en la región.

Entre las principales preocupaciones planteadas, destaca la solicitud de una mesa de trabajo, requerida desde septiembre, que aún no ha sido convocada. Además, se denunciaron casos de acoso laboral hacia docentes, incluyendo suspensiones de salario y la negativa de algunos directores a reconocer las asistencias a asambleas, desconociendo la cláusula 81 de la segunda convención colectiva.

«Venimos a plantear las denuncias de los docentes activos que están siendo acosados en las diferentes instituciones educativas con suspensión de salario, con la negativa de algunos directores de no recibir las asistencias de asamblea desconociendo la cláusula 81 de la segunda convención colectiva», afirmó.

«También queremos denunciar la situación de la infraestructura escolar, específicamente las intervenciones superficiales del gobierno, que se limitan a lavados de cara sin abordar los problemas estructurales que ponen en riesgo la integridad física de los estudiantes».

Asimismo, Peña hizo mención a la «precariedad de los comedores escolares, que no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar una alimentación balanceada».

La profesora Peña denunció la «presión» ejercida sobre los docentes para que trabajen sin salario y la falta de respuesta del Ministerio de Educación en cuanto a jubilaciones y prestaciones sociales, lo que indica, impacta negativamente en la calidad educativa. «La calidad educativa no va por amenazas al docente, por obligarlos a laborar los cinco días, por amenazarlos con suspender salario. La calidad educativa va por la firma de la tercera convención colectiva», afirmó Peña.

Jubilados también protestaron

Por su parte, Eudy Lobatón, un docente jubilado con 40 años de servicio, exigió un aumento de pensiones y «salarios dignos» para los jubilados y personal de la administración pública.

«Estamos cumpliendo tres años de que no se nos da un aumento porque no estamos pidiendo, estamos exigiendo el aumento de una pensión digna para todos los jubilados y pensionados y un salario digno para todo el personal y a la administración pública de Venezuela», declaró Lobatón, quien además señaló que no ha recibido sus prestaciones sociales.

La coalición sindical advirtió que seguirán exigiendo el cumplimiento de sus derechos laborales.

