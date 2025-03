Héctor Herrera: El Estado venezolano actúa destructivamente con los recursos naturales de las nuevas generaciones #20Mar

- Publicidad -

En Venezuela están siendo destruidos los recursos que deben preservarse para las futuras generaciones, denuncia el doctor Héctor Herrera, especialista en materia ambiental, quien confiesa sentirse preocupado por la forma como es destruido el medio ambiente con la anuencia del gobierno nacional.

En los actuales vemos que por parte del sector oficial no existe una política ambiental dirigida al buen uso de los recursos agua, suelo, aire, biodiversidad, minerales no metálicos y, en general, la naturaleza, expone. El Estado ha asumido una actitud irresponsable porque permite la explotación indebida de algunos recursos, especialmente, de ciertos minerales.

De esa forma se afectan otros recursos y, además, se permite la explotación indebida de los suelos y la producción industrial también con mucha degradación, incorporando al ambiente una gran cantidad de sustancias que no son tratadas y se convierten en deterioro de la vida actual y de la vida a futuro.

Nosotros —y cuando digo nosotros me refiero a los sectores encargados de gobernar y planificar el futuro— estamos con los brazos cruzados porque no nos hemos organizado para pedir una política ambiental y para movilizarse en defensa del ambiente.

El sector público, al cual le corresponde gobernar y administrar los recursos como lo establece la Constitución, no lo hace, comenta el especialista. Si vamos a referirnos a un ejemplo, comencemos por el agua. En los barrios de las ciudades y en los pueblos no hay el suficiente preciado líquido vital y cada vez son más frecuentes y mayor duración las suspensiones del servicio.

Este recurso además se ha hecho escaso como consecuencia de la acción del hombre que ha alterado el círculo hidrológico, que ha destruido las cabeceras de los bosques de montañas, las nacientes de los ríos y que nada le ha importado que todo esto suceda.

Hoy tenemos menos recursos hídricos y sin ir muy lejos podemos ver cómo en el estado Lara se ha ido extendiendo la frontera agrícola y, como si esto fuera poco, cada vez se talan más bosques para producir carbón destinado a la exportación; pero, lo más grave es que este tipo de explotación se anuncia como un gran logro económico.

Sin embargo, quienes promueven ese tipo de producto están haciéndole un grave daño al estado, a la región y al país, porque cada vez que se tala un bosque se está generando mayores problemas ambientales.

Ya hay escasez de agua en todas partes y surge la angustiante pregunta: ¿Cómo hacer para tener un buen recurso hídrico? Para comenzar tenemos que cuidar los bosques que nos quedan, preservando la vegetación y las nacientes de los ríos; pero, lamentablemente, nada de eso se hace.

Las zonas protegidas están descuidadas, los parques nacionales están totalmente abandonados y, en consecuencia, han sido invadidos y habitados, pero de eso no se ha dado cuenta el gobierno nacional, señala. En los parques nacionales de biodiversidad cada vez se observa mayor contaminación. Y vemos también que los parques costeros están siendo destruidos por la contaminación que vienen ocasionando los derrames petroleros, como es el caso de Morrocoy.

Todo lo que estoy exponiendo no ha tenido una respuesta oficial, ni en la protección, ni mucho menos en la educación ambiental, ni menos en la construcción de un modelo económico sustentable; es decir, reunirse con los empresarios, con los productores agrícolas, con los comerciantes, a objeto de construir ese modelo y disminuir la producción de efluentes y de toda sustancia tóxica que pueda degradar el ambiente.

Estamos en un modelo insostenible desde el punto de vista ecológico, económico y social, afirma. Eso hay que corregirlo. Pero, este gobierno, evidentemente, no lo va a hacer porque no observamos ninguna postura en ese sentido. Todo lo contrario, lo que vemos en este gobierno es pura complacencia con la destrucción de los recursos.

Y si el gobierno pretendiera negarlo, caería en su misma trampa con el arco minero del Orinoco, el cual fue creado mediante el decreto 2.240 del 24 de febrero de 2016, sobre un área de 111.843, 70 kilómetros cuadrados; es decir, casi 6 veces la superficie del estado Lara, ¿Cómo controlar tan extenso territorio? Y hay que pensar lo que sucede en ésa área. En la búsqueda de oro, que se hace de manera anárquica, que no se le rinde cuentas a nadie, que gran parte de lo que se obtiene allí no va al Banco Central de Venezuela y lo peor de todo es que para conseguir el metal se contaminan los principales cursos de agua, los cuales tienen que ver con la energía eléctrica, de modo, pues, que la energía hidroeléctrica está siendo afectada con la explotación minera.

Y, ratificó dice para concluir sus declaraciones a El Impulso el doctor Héctor Herrera, en ese mal llamado arco se están consumiendo los recursos que requieren las nuevas generaciones porque no existe interés ni se le da importancia a la riqueza del país para garantizar su futuro..

