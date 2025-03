José Luis Trocel: Aumentar pasaje urbano a 0,50$, anclar a la divisa y revisarlo periódicamente reclaman transportistas #20Mar

- Publicidad -

Fijar la tarifa del pasaje urbano del transporte público en 0,50 centavos de dólar, anclado a la divisa norteamericana y revisable periódicamente, es el planteamiento que están haciendo los transportistas al gobierno, pero no han obtenido ninguna respuesta hasta ahora, anunció José Luis Trocel, Secretario ejecutivo del Comando Intergremial del Transporte.

Explicó que el ajuste de la tarifa que se hizo en diciembre, cuando el dólar oficial estaba en menos de 50 bolívares, se ha convertido en agua y sal, incluso antes de ese escenario del 2024.

“El planteamiento que estamos haciendo y lo hemos hecho al gobierno nacional, es que de alguna manera se ajuste la tarifa mínima urbana, anclada al dólar a otra moneda dura, que permita que se mantenga en el tiempo, pero no hemos tenido respuesta”, señaló.

La solicitud se ha hecho al Ministerio del Transporte, al INTT, a las diferentes alcaldías del país y a todas las instituciones que de alguna manera tienen que ver con el sector transporte, pero no ha habido la respuesta que se espera que sea positiva para que, de alguna manera, se acabe con la angustia de los usuarios y entre los transportistas, insistiendo que los ajustes en bolívares no permiten mantener la tarifa en el tiempo.

“Por eso seguimos insistiendo que el pasaje sea ajustado al dólar para que lleguemos a un acuerdo con el Ejecutivo Nacional y se revise periódicamente, estableciendo una metodología que permita que la tarifa urbana se mantenga en el tiempo”, dijo Trocel.

Consultado sobre los beneficios que se habían establecido para beneficiar a los transportistas, el único que se ha mantenido en el tiempo es el subsidio al combustible, pero no es permanente, es irregular, se aplica en unas zonas, en otras no, además se aplica sólo a un sector del transporte, no a todo el transporte, ya solo son el urbano y el suburbano, los que están subsidiados, pero es muy variable, indefinido, afirmando que los cauchos los adquieren a precio full, igual los repuestos.

“Entonces tenemos un serio problema, porque si los egresos son en dólares y los ingresos son en bolívares, nosotros estamos pidiendo un equilibrio económico y esto se lograría si la tarifa es anclada al dólar y de esta manera el usuarios, ya de antemano sepa que tiene que ajustar su presupuesto, al comportamiento de la divisa, además este mecanismo, nos permitiría mantener las unidades, que en este momento, es una misión imposible, por eso estamos en una crisis gravísima del sector transporte”.

Ratificó que el ajuste de la tarifa del transporte, debería estar entre 0,50 y 0,60 centavos de dólar, con el ajuste seguiría siendo uno de los pasajes más baratos de Latinoamérica, ya que en otros países de la región el pasaje es más alto, afirmando que lo deseable es arrancar en 0,50 centavos de dólar porque sería un comienzo y más adelante, si se dan las condiciones económicas se iría ajustando, dijo Trocel en Fedecámaras Radio.

