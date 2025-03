Motopiruetas en Venezuela: Entre la adrenalina y el peligro #22Mar

- Publicidad -

Las motopiruetas, una modalidad de acrobacias en motocicleta, han ganado popularidad en Venezuela, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, esta práctica, que combina la adrenalina, habilidad y riesgo, genera preocupación por el alto número de accidentes y las graves consecuencias que pueden acarrear.

Los conductores realizan maniobras extremas, como caballitos, giros y saltos, desafiando la gravedad y la seguridad. Los accidentes son frecuentes y pueden resultar en lesiones graves, como fracturas, traumatismos craneoencefálicos y daños en la médula espinal. Además, la falta de equipos de protección adecuados aumenta la vulnerabilidad de los conductores.

En junio del año pasado, Nicolás Maduro decretó como Deporte Nacional las acrobacias con motocicletas.

“Tenemos que acabar con la discriminación, con la represión y con cualquier forma de maltratos a los «motopiruetas«. Declaro y firmo a «los motopiruetas» como Deporte Nacional de Venezuela. ¡A partir de hoy!”, enfatizó Maduro.

Tras conocerse esta orden, la directora de Asotránsito, Lilian Romero, señaló que la falta de reglamentos y educación vial está siendo un peligro para la sociedad venezolana.

“A mí me duelen esos jóvenes, porque no son mi familia pero me duele verlos en el pavimento porque no sabían el riesgo que estaban viviendo. Estamos haciendo las cosas mal, no estamos resguardando la vida de los jóvenes”, manifestó Romero

Romero indicó en una entrevista para VPITV, que la población venezolana está aprendiendo de las motopiruetas «por medio de canales de YouTube y entre sus propios compañeros».

“Si nombras esto como deporte, tenías que haber tenido ya a los instructores. Edúcalos y después entregarle la licencia. Si invertí para enseñarle motopirueta, invierto como ente gubernamental y monto una escuela de transporte para enseñarle a los jóvenes que se están incorporando con la moto a la vialidad. Esa si era una solución, eso sí es querer al pueblo venezolano”, enfatizó.

Muertes por accidentes

Es importante señalar que durante el mes de febrero, 108 personas fallecieron en accidentes de tránsito en Venezuela, de las cuales el 48 % eran motorizados, según el más reciente boletín del Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de la ONG Paz Activa, difundido este miércoles.

El informe revela que en el mes se registraron 305 accidentes viales, dejando un saldo de 108 fallecidos (85 hombres y 23 mujeres) y 442 heridos con distintos niveles de gravedad.

