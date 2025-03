Antonio Patiño: El ajuste eléctrico genera muchas interrogantes a los consumidores del servicio en Venezuela #25Mar

- Publicidad -

Para el ingeniero Antonio Patiño, quien se desempeñó por muchos años como gerente de la empresa estatal Cadafe para el occidente del país, el comunicado del gobierno para tomar medidas mientras se busca resolver la crisis eléctrica, genera muchas interrogantes a los consumidores del servicio porque se han establecido seis semanas en las cuales se adoptarán las soluciones del problema.

Esta situación, dice al ser entrevistado por El Impulso, nos recuerda a los anuncios hechos a fines del mes de abril de 2013 por Jesse Chacón, el entonces ministro de Energía Eléctrica, quien ofreció renunciar al cargo si en 100 días no lograba estabilizar el Servicio Eléctrico Nacional; pero, permaneció más de dos años en el puesto y los problemas no fueron resueltos, al extremo que el 7 de marzo de 2.019 se produjo el más grande apagón de la historia de Venezuela cuando quedaron a oscuras Caracas y los 23 estados, luego de lo cual se registraron otros apagones nacionales el 25 y 29 de marzo, el 9 de abril y el 22 de julio de ese año. Son casos que no se olvidan.

Ahora sale el Instituto Nacional de Metereología e Hidrología a anticipar una ola de calor que se prolongará hasta finales de mayo y, en consecuencia, bajarán los niveles de agua en las centrales eléctricas, motivo por el cual habrá que tomar medidas para limitar el consumo de energía eléctrica en todo el país.

Considera el ingeniero Patiño que como consecuencia de lo expresado en el comunicado, se limitará la poca producción económica que se tiene en los momentos y, además de la reducción de la actividad industrial y del cierre de los establecimientos comerciales, el ajuste en los horarios de trabajo de ocho de la mañana a las doce y media de la tarde, así como un día de trabajo por otro inactivo en la administración pública, no constituye un hecho trascendente.

Yo creo que el problema eléctrico va un poco más allá, a lo que se llama el déficit de generación termoeléctrica, en primer lugar. Porque el gobierno en el comunicado menciona el problema hidroeléctrico en los Andes; pero, en esta zona se depende de una represa de importancia, la Uribante-Caparo, que es alimentada con las aguas de los ríos Uribante, Caparo y Camburito.

¿En dónde observa usted el problema grave?

En la generación termoeléctrica, porque la mayoría de las máquinas están fuera de servicio y, como ya lo he declarado anteriormente a El Impulso, no están en condiciones operativas y, por lo tanto, no han generación de energía de esa naturaleza. A esa situación se le suma la falta de la generación de energía primaria, que son los combustibles fósiles, que son los que permiten alimentar las plantas termoeléctricas. El problema se va por esa vía.

Pero, ¿no se alega la falta de lluvias?

Lo de las lluvias en los Andes no puede ser porque tenemos entendido que ha habido lluvias en abundancia en esa zona. El problema se sigue presentando con la disponibilidad de generación térmica e hidroeléctrica. Eso es lo que tenemos en el Guri, donde había caudal suficiente del río para tener generación; pero, ha habido muchas limitaciones en cuanto al transporte de energía desde el estado Bolìvar hacia el centro y oeste del país. Esa es la realidad.

Ahora tenemos al frente la disposición del gobierno, ¿Qué cree usted está buscando el gobierno?

Con el uno por uno, un día de trabajo y el siguiente no, se pretende disminuir la demanda. Pero, ¿a cambio de qué? ¿Que no haya apagones? Yo creo que lo que se debe hacer es tratar de que las máquinas sean productivas, implementar nuevos proyectos, hacerle el mantenimiento a los equipos que se encuentran fuera de servicio y con ello lograr ponerlas en producción para que se pueda surtir la energía requerida en el país.

¿Cree que no se están tomando las medidas convenientes sino que se está imponiendo un castigo a los suscriptores?

Ahorita se está castigando a los comerciantes, a los industriales e inclusive a los residenciales, porque se les está ordenando apagar los aparatos electrodomésticos para minimizar la demanda nacional. Eso es lo que se persigue con ese comunicado. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar el Servicio Eléctrico Nacional.

Ingeniero, ¿es posible acabar con los apagones con las medidas que se están tomando?



Si tú te pones analizar, te darás cuenta que apagones hay todos los días y en todo el territorio nacional. No es sólo Barquisimeto o Lara, sino todo el país. No puede ser que vayan a castigar a todo el país cuando el propio comunicado está diciendo que el problema se ha registrado en los Andes. Porque si por ejemplo se sucede un apagón en Puerto Cabello, para mencionar una ciudad, esa ciudad no tiene nada que ver con los Andes. Sin embargo, ocurre en todas partes.

¿No está el gobierno diciendo la verdad?

Creo que la intención final es la de llamar la atención del consumidor, Es por donde deberían dirigir los tiros. Hacerle un llamado al consumidor para que haga uso racional de la energía. Y en la medida que lo hagamos podemos contribuir a minimizar los apagones en todo el territorio nacional. Cuando en el 2008 y 2009 comenzó a flaquear el servicio, los técnicos en aquella oportunidad analizaron y decían que había que dedicarle al Servicio Eléctrico Nacional los mantenimientos preventivos para evitar llegar más adelante a tener problemas en el sistema. Esa falta de atención fue lo que ocasionó dificultades en la generación y distribución del fluido eléctrico y el jueves 7 de marzo del 2019 todo el país quedó paralizado totalmente. Falló ese día y se prolongó por una semana más el torrente sanguíneo del sistema y todo se vino abajo. Y eso ocurrió porque el sistema de transmisión estaba débil porque no se le metió la mano oportunamente.

¿Y será posible que en seis semanas esta crisis eléctrica se resuelva?

El comunicado nos recuerda de aquel ministro que prometió en cien días acabar con el problema, cuya historia conocemos todos.

