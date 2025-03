Capriles: El dólar paralelo aumentó 3.2% en un día #25Mar

- Publicidad -

Henrique Capriles Radonski, exgobernador del estado Miranda, expresó este martes 25 de marzo su profunda preocupación por la continua devaluación del Bolívar y la inacción del gobierno de Maduro ante la crisis económica que afecta a los venezolanos.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Capriles Radonski señaló la alarmante subida del dólar paralelo, que experimentó un incremento del 3.2% en tan solo un día.

«Mientras ayer se hablaba de los nuevos lingotes de oro y de «los motores del nuevo modelo económico«, íbamos en camino al aumento del dólar paralelo 3.2% en un día. La devaluación del Bolívar no se detiene, con las consecuencias para millones de venezolanos que su ingreso es en bolívares”, denunció el dirigente político.

Capriles Radonski recordó que ya suman más de tres años sin aumentos significativos en salarios y pensiones, cuestionando la falta de respuestas concretas a las necesidades de la población.

“Ya sumamos poco más de 3 años sin aumento de salarios ni pensiones ¿Quién hace algo por los problemas de los venezolanos? Y los principales responsables van de acto en acto y de cadena en cadena. ¿Cuáles son las medidas para frenar esto? ¿Más show?”, enfatizó.

El líder opositor exigió acciones concretas que prioricen el bienestar común de los venezolanos, tanto a nivel nacional como internacional. “¡El país necesita ACCIONES que pongan primero al bien común y la gente! ¡Eso va a lo interno y a lo internacional!”, afirmó.

En tuit, Capriles Radonski reiteró su compromiso con los ciudadanos y su oposición a las políticas gubernamentales que considera perjudiciales, así como a cualquier medida externa que impacte negativamente en la calidad de vida de los venezolanos.

“Nosotros siempre vamos a estar del lado de los venezolanos y nos oponemos al desastre que el Gobierno hace, pero también a cualquier medida que hagan desde afuera y tenga impacto contra la gente”, declaró.

Acciones internacionales

Asimismo, criticó las acciones internacionales que, en su opinión, afectan directamente a la población sin lograr un cambio político efectivo.

“Lo hemos dicho y lo reiteramos, Maduro no es el dueño de Venezuela y hay acciones que no lo afectan a él sino afectan al venezolano de a pie. Y además, no van a resultar en un cambio político. ¡YA LO VIVIMOS!”, sentenció.

Capriles Radonski desmintió cualquier apoyo por parte de los venezolanos que residen en el país a medidas impuestas desde el extranjero que les perjudican directamente.

“Y no es verdad que los venezolanos que estamos en Venezuela apoyamos y celebramos medidas que nos afectan que dicten desde los EEUU. Por ejemplo, no podemos aplaudir que Chevron deje de trabajar en nuestro país, menos la imposición de 25% de aranceles a cualquier país que compre petróleo o gas a Venezuela. Sería el colmo que también se diga que la situación de indefensión de miles de venezolanos por la revocatoria del TPS y el Parole Humanitario tiene algún apoyo de nuestra propia gente. O que alguien diga que el atropello y envío de algún venezolano inocente a una cárcel de El Salvador tiene algún apoyo de nuestra gente”, explicó.

Finalmente, Capriles Radonski hizo un llamado urgente a implementar soluciones reales que alivien la difícil situación que atraviesan los venezolanos.

“¡La gente quiere y tiene derecho a vivir mejor y tranquilos! ¡No se le puede pedir al venezolano MÁS sacrificio! ¡SOLUCIONES REALES pensando en la gente! ¡De eso se trata, que ayuden a la gente!”, concluyó.

