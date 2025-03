Entrenador de Venezuela ante partido contra Perú: No podemos fallar, estamos a tiempo de corregir #25Mar

- Publicidad -

El entrenador argentino Fernando «Bocha» Batista aseguró, en la rueda de prensa previa al choque de este martes contra Perú, que la Vinotinto no puede fallar. En sus declaraciones el director técnico expresó su confianza por los jugadores que no han logrado ganar en los últimos nueve juegos de las Eliminatorias al Mundial 2026.

«Hemos cometido errores que nos han llevado a esta racha negativa», comentó Bocha Batista en el Estadio Monumental de Maturín, estado Monagas, donde se disputará el juego a las 8:00 pm. «Estamos a tiempo de corregir, estamos en camino, estamos a un punto del repechaje”, afirmó.

- Publicidad -

El choque podrá verse por medio de las señales de TVes y Televen.

Venezuela, que viene de caer 2-1 ante Ecuador, sigue fuera de la zona de repechaje del Mundial al ubicarse en la octava casilla de la clasificación con 12 puntos. Perú, por su parte, se ubica de novena con dos puntos menos que los venezolanos. Ambos equipos necesitan ganar el partido para mejorar sus opciones de disputar la copa mundialista que, en el caso de Venezuela, sería la primera vez en la historia que lo logra.

«No podemos fallar. Mañana es un día en el que nosotros tenemos que ganar. No se me pasa a mí por la cabeza una derrota. Estamos, lógicamente, con bronca, porque no hemos tenido los resultados que hubiésemos querido en los últimos tiempos, pero con ganas de revertir la situación», continuó Bocha Batista.

Argentina encabeza la tabla con 28 puntos, seguida por Ecuador, con 22. Brasil tiene 21 y Uruguay y Paraguay van con 20 por cabeza. Le siguen Colombia, que con 19 marca la frontera de las plazas directas. Antes de Venezuela se ubica Bolivia, que tiene 13 unidades y está en el lugar de acceso a la repesca.

Bocha Batista tuvo palabras de reconocimiento para Paolo Guerrero, uno de los mejores jugadores peruanos: «Es un gran delantero, sigue activo, sigue convirtiendo y, entonces, mis mayores respetos para él».

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí