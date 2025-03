Nota de Coyuntura de Ecoanalitica: En DC, la línea dura se viene imponiendo #25Mar

- Publicidad -

Estamos presenciando un incremento sustancial de la presión del gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno de Venezuela, revela un extenso análisis de la Firma Consultora, Ecoanalitica, en su nota de coyuntura, al evaluar lo que viene aconteciendo en estos momentos, entre ambas naciones, donde las perspectivas no son nada favorables para el país sudamericano.

Advierte Ecoanalítica que Es claro que lo que viene es un endurecimiento de las sanciones, con mayores limitaciones para que las empresas petroleras puedan producir, exportar y comercializar petróleo en Venezuela. Este endurecimiento de las sanciones traerá una reducción de la producción petrolera, una recesión económica con fuerte incremento del precio del dólar y de la inflación.

Luego de la sustitución de la licencia 41 por la 41A relacionada con las operaciones de Chevron en el sector petrolero venezolano, en el mercado se ha generado la expectativa de que la suspensión de la licencia podría ser revertida o reemplazada por otra que permitiera a las empresas petroleras mantener algún nivel de actividad en la extracción y comercialización del petróleo venezolano. Sin embargo, todas las señales apuntan en la dirección contraria: estamos presenciando un incremento sustancial de la presión del gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno de Venezuela. En este contexto, los sectores que promueven una política de línea dura en contra de Nicolás Maduro, están ganando influencia en las decisiones tomadas hasta ahora por la administración de Donald Trump.

Orden Ejecutiva para deportar miembros del tren de Aragua

Una de las medidas más significativas en este sentido ha sido la reciente orden ejecutiva en la administración de Donald Trump que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a miembros del Tren de Aragua, grupo criminal recientemente designado como organización terrorista en Estados Unidos. La orden sostiene que el Tren de Aragua «perpetra, intenta y amenaza con una incursión depredadora contra el territorio estadounidense» y autoriza la detención, retención y expulsión de todos los venezolanos mayores de 14 años vinculados a esta organización, siempre que se encuentren en Estados Unidos y no tengan estatus de ciudadanos o residentes permanentes legales.

El decreto también argumenta que el Tren de Aragua opera en conjunto con el Cartel de los Soles y ha participado activamente en la migración ilegal masiva hacia EE.UU., con el supuesto objetivo de desestabilizar la seguridad pública y apoyar los intereses del gobierno de Maduro.

En lo que respecta a Nicolás Maduro, la administración estadounidense reafirma que el mandatario venezolano mantiene estrechos lazos con grupos de narcoterrorismo patrocinados por su régimen. Según el comunicado oficial, Maduro lidera el Cartel de los Soles, el cual se coordina con el Tren de Aragua y otras organizaciones para traficar drogas con la intención de «inundar» el mercado estadounidense. Esta postura refuerza las acusaciones de 2020 contra Maduro y otros funcionarios por narcoterrorismo y conspiración.

Disminución de las aprehensiones en la frontera sur

Desde el punto de vista de política interna, las cifras de aprehensiones de migrantes en la frontera sur apoyan la idea de que la administración Trump ha sido efectiva en reducir drásticamente los flujos migratorios. En febrero, las autoridades fronterizas registraron aproximadamente 8.347 aprehensiones de personas que ingresaron ilegalmente al país desde México, alcanzando el nivel más bajo en el número de detenciones desde al menos el año fiscal 2000, cuando se comenzaron a divulgar datos mensuales. Para encontrar cifras similares, sería necesario remontarse al año fiscal 1968, según los registros históricos de la Patrulla Fronteriza. Más recientemente, esta cifra representa una disminución significativa en comparación con enero, cuando se reportaron 29.000 aprehensiones, y de las 47.330 registradas en diciembre de 2024.

Estas cifras contrastan con los niveles registrados durante la administración de Joe Biden, cuando en algunos días se contabilizaron más de 8.000 detenciones en una sola jornada. Además, en diciembre de 2023 se reportaron más de 225.000 aprehensiones en la frontera sur. Esta tendencia sugiere que las nuevas medidas implementadas por la administración han tenido un impacto directo en el control migratorio y refuerzan la idea de un cambio importante en los flujos migratorios de venezolanos, los cuales, de ahora en adelante ante una previsible crisis económica producto de la reversión de las licencias, podrían cambiar su destino hacia España y otros países europeos, así como hacia América del Sur.

Confusión en los pagos de impuestos de Chevron a Venezuela

A pesar de que altos representantes de la administración Biden habían negado que Chevron estuviese pagando impuestos al gobierno venezolano, dado que la recientemente derogada licencia 41 no autorizaba los mismos, a finales del año pasado se develó lo que era un secreto a voces en Venezuela: Chevron Corp. Pagó cientos de millones de dólares al gobierno venezolano.

Diferentes analistas mantienen que existe un suplemento no revelado a la licencia 41de noviembre de 2022, permitiendo a Chevron seguir cumpliendo con la ley de EE.UU. mientras pagaba al régimen de Maduro impuestos y regalías petroleras.

Otros analistas mantienen que estos pagos de impuestos se hicieron a través de la licencia 35 del 5 de agosto del 2019 la cual expresa “Salvo lo dispuesto en el párrafo (b) de esta licencia general, las personas estadounidenses están autorizadas a pagar impuestos, tasas y aranceles de importación, y a comprar o recibir permisos, licencias, registros, certificaciones y servicios públicos del Gobierno de Venezuela, en la medida en que dichas transacciones y actividades estén prohibidas por la Orden Ejecutiva (OE) 13884, cuando dichas transacciones sean necesarias y habitualmente inherentes a las operaciones diarias de dichas persona.

Independientemente de si los pagos de impuestos se hicieron en base a un suplemento no develado de la licencia 41, o a la licencia 35, lo cierto es que Chevron había presentado informes en Venezuela con registros de aproximadamente USD 300 millones en impuestos devengados.

A nuestro entender existe consenso en la administración Trump para poner punto final a cualquier pago de impuestos, regalías o dividendos a Venezuela. En cualquier caso, es necesario mencionar que el dinero, al igual que el petróleo, es fungible y que será muy difícil medir si Chevron financia a través de cualquier otra vía al gobierno de Nicolas Maduro.

¿Qué puede pasar con las licencias?

En cuanto al panorama de las licencias petroleras, no esperamos una diferencia significativa entre el régimen de licencias para Chevron y el que eventualmente se aprobará, de forma pública o privada, para otras petroleras como ENI, Repsol, Maurel & Prom y/o Reliance. Aunque en Washington no existe consenso sobre cómo proceder con estas licencias, como dijimos anteriormente, sí hay acuerdo en que no deben proporcionar financiamiento al gobierno de Maduro.

Ante este escenario, hay tres posibles desenlaces para la próxima decisión de la administración estadounidense sobre las licencias petroleras:

En cuanto al panorama de las licencias petroleras, no esperamos una diferencia significativa entre el régimen de licencias para Chevron y el que eventualmente se aprobará, de forma pública o privada, para otras petroleras como ENI, Repsol, Maurel & Prom y/o Reliance. Aunque en Washington no existe consenso sobre cómo proceder con estas licencias, como dijimos anteriormente, sí hay acuerdo en que no deben proporcionar financiamiento al gobierno de Maduro.

Ante este escenario, hay tres posibles desenlaces para la próxima decisión de la administración estadounidense sobre las licencias petroleras:

Extensión de la licencia 41A: Se podría ampliar el período de «wind down» por 30-90 días, lo que mantendría abierta la posibilidad de nuevas negociaciones. Sin embargo, sigue siendo altamente improbable que cualquier acuerdo permita el pago de impuestos, regalías o dividendos al régimen de Maduro. Nueva licencia de mantenimiento: Similar a la licencia 8 otorgada a Chevron en 2019, esta opción permitiría un mantenimiento mínimo de los activos en Venezuela, pero restringiría fuertemente la producción y comercialización de crudo. No renovación de la licencia: Esta posibilidad significaría el fin de cualquier operación permitida para las petroleras en Venezuela, intensificando la presión económica sobre el gobierno de Maduro y forzando a las empresas extranjeras a retirarse por completo del país.

El día de hoy, 24 de marzo, la OFAC publicó la licencia 41B, en sustitución de la 41A, mediante la cual se extiende el plazo para el cese de operaciones de Chevron en Venezuela hasta el 27 de mayo, con lo cual pareciera materializarse el primerescenario. Sin embargo, aunque es muy difícil intentar predecir cuál será el camino que asumirá la administración del presidente Trump más allá de esa fecha, incluyendo si habrá una emisión de licencia de mantenimiento luego de la expiración de la 41B, sí creemos que por un lado va a buscar evitar cualquier forma de financiamiento que las empresas petroleras puedan dar al gobierno de Maduro y por el otro intentará frenar cualquier tentativa de comercialización vía el mercado informal.

Imposición de arancel secundario a compradores de crudo o gas venezolano

Prueba de lo anterior es que el presidente Trump anunció igualmente hoy, un arancel secundario para cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela. Esta medida, que entrará en vigencia a partir del 2 de abril, supone el pago de un arancel

de 25% a Estados Unidos por la comercialización de cualquier producto proveniente de un país que adquiera petróleo o gas venezolano.

Esta representa sin duda la medida más dura que se ha impuesto a Venezuela hasta ahora y reafirma la línea férrea que se viene imponiendo hacia el país sudamericano desde que inició la administración Trump. Dado lo reciente de su anuncio, es difícil

poder cuantificar específicamente su impacto, pero sin duda, de concretarse, traerá un mayor aislamiento y representará un golpe muy fuerte para la comercialización de los hidrocarburos venezolanos, cerrando el camino tanto al mercado formal más allá

de las licencias, como al informal, propiciando mayor opacidad y discrecionalidad y elevando así el precio de descuento de venta, que ahora pudiera superar el 50%, con lo cual los ingresos petroleros mermarían aún más de lo previsto.

Reacción Interna

En los días posteriores al 4 de marzo, fecha en que se anunció de la sustitución de la licencia 41, por la 41A, la reacción inicial a lo interno de Venezuela fue muy limitada. De hecho, el precio del dólar prácticamente estuvo inalterado por las siguientes dos

semanas. Es a partir del pasado lunes 17 de marzo, que se empieza a producir una presión cambiaria en el mercado paralelo, con un incremento del precio del dólar de 10%, pasando de VES/USD 80,0 al precio de hoy de VES/USD 88,0. Queda por ver cómo reaccionará ahora ante el anuncio de los aranceles secundarios y la emisión de la licencia 41B.

Es claro que lo que viene es un endurecimiento de las sanciones, con mayores limitaciones para que las empresas petroleras puedan

producir, exportar y comercializar petróleo en Venezuela. Este endurecimiento de las sanciones traerá una reducción de la producción petrolera, una recesión económica con fuerte

incremento del precio del dólar y de la inflación. Tenemos que esperar la publicación final del régimen de licencias para poder cuantificar el efecto de este endurecimiento sobre las variables económicas.

