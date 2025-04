Ultramaratonista ciego recorre 8.000 metros de montaña junto a su perro guía #1Abr

- Publicidad -

El ultramaratonista búlgaro Victor Asenov, quien es ciego, ha completado un desafío sin precedentes al ascender y descender la montaña Vitosha hasta alcanzar la altura del Monte Everest (8.848 metros), todo ello en un esfuerzo por recaudar fondos para la formación de perros guía.

Durante 46 horas sin dormir, Asenov desafió sus propios límites junto a su fiel compañero, el perro guía Taddy, en una hazaña de resistencia y solidaridad.

- Publicidad -

Un reto titánico por una causa noble

El desafío comenzó el 21 de marzo de 2025 a las 9:32 a.m. desde el refugio Aleko, con la meta de completar 19 ascensos consecutivos al Pico Negro (Cherni Vrah). Este esfuerzo no solo exigía resistencia extrema, sino que también tenía un objetivo claro: generar conciencia y recaudar fondos para la Fundación Eyes on Four Paws, la única escuela de perros guía en Bulgaria.

«El requisito es no dormir, hay que hacerlo 19 veces seguidas», explicó Asenov antes de comenzar la prueba. Sin descanso y con solo breves pausas para alimentarse, su determinación se mantuvo firme en todo momento.

El papel clave de Taddy, su perro guía

El desafío de Asenov no habría sido posible sin Taddy, su perro guía, quien lo acompañó en cada tramo del recorrido. Aunque entrenado para entornos urbanos, Taddy aprendió a navegar por terrenos montañosos para asistir a su dueño en una ruta de extrema dificultad.

«Le enseñé cómo guiarme cuando camino por la montaña», explicó Asenov, resaltando la importancia del entrenamiento de estos animales para mejorar la calidad de vida de las personas ciegas.

El vínculo entre Asenov y Taddy es un testimonio del impacto positivo de la formación especializada de perros guía, un proceso fundamental que la Fundación Eyes on Four Paws busca ampliar con el apoyo de donaciones.

Apoyo y reconocimiento

A lo largo del desafío, Asenov contó con el respaldo de un equipo de marcapasos, corredores que lo acompañaron y motivaron en los momentos más difíciles. «A veces quiero rendirme, pero entonces necesito que la persona que está conmigo me diga: ‘Vicky, vamos, tú puedes’», comentó Asenov, subrayando el valor del apoyo humano en pruebas de resistencia extrema.

La campaña de recaudación fue respaldada por diversas personalidades y organizaciones, incluida la selección nacional de fútbol de Bulgaria. Asenov también hizo un llamado en sus redes sociales para fomentar las donaciones: «Este desafío es para apoyar a la escuela de perros guía de la Fundación Eyes on Four Paws. Por favor, donen y apoyen esta causa».

Más que un desafío deportivo: un mensaje de inclusión

El logro de Victor Asenov trasciende el deporte. Su gesta no solo demostró su increíble resistencia, sino que también visibilizó las dificultades diarias que enfrentan las personas ciegas y la importancia del acceso a perros guía bien entrenados.

Gracias a su esfuerzo, más personas han tomado conciencia sobre la necesidad de apoyar iniciativas que brindan independencia y seguridad a quienes viven con discapacidad visual.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí