Orlando Zamora: Venezuela no puede zafarse del nudo gordiano que le ha colocado la administración Trump #5Abr

Tras las sanciones secundarias del 25 por ciento que ha impuesto, desde el 2 de este mes, la administración Trump a los países que adquieran el petróleo y sus derivados de Venezuela, ¿A quién le va a vender los 333 mil barriles de petróleo que le compraba China, los 260 mil que le adquirían los Estados Unidos y los 65 mil que tenía contratados con la India?

Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, dice a El Impulso el doctor Orlando Zamora, ex jefe de la División de Riesgo Cambiario del Banco Central de Venezuela y actual asesor financiero. Porque hasta ahora sólo la administración Trump ha convenido darle hasta el 27 de mayo una prórroga a la concesión otorgada a la Chevron, que para comienzos de este mes de abril debería abandonar sus operaciones en Venezuela.

Ya no pueden seguir operando las empresas Global Oil Terminals (estadounidense), Reliance Industries (india), ENI (italiana), Maurel & Prom (francesa) y Repsol (española). Es el nudo gordiano (al que no se le pueden descubrir los dos cabos) el que se le presenta a Venezuela, expone el doctor Zamora. Hasta ahora sólo el gobierno de España ha dicho que apoya y mantendrá la contratación con Venezuela; pero, oficialmente, no lo ha hecho.

Si Venezuela acude al mercado negro, que se realiza en alta mar con barcos que transfieren el crudo a otras embarcaciones, tendría que vender el crudo con un descuento del 35 por ciento y quienes podrían adquirirlo serían Irán u otros países amigos, para colocarlos en el Asia, según los conocedores del negocio petrolero.

De todas formas, se estima que con la salida de las empresas mencionadas, el país dejaría de percibir aproximadamente la mitad de los ingresos que generaba el millón de barriles diarios que, de acuerdo al propio gobierno venezolano, se alcanzó a fines del año pasado después de la caída de la producción en los años 2019, 2020 y 2021, la cual fue, respectivamente de 578.000, 527.000 y 595.000 barriles diarios.

Esas sanciones secundarias hacen que se complique la negociación petrolera; pero, lo más preocupante es que la Chevron ya no podrá seguir aportando recursos para financiar la industria, la cual necesita capitales de trabajo que ahora se ven más alejados porque las condiciones que existen en el país no ofrecen atractivos para invertir.

Para la implantación de los aranceles del 25 por ciento a los países que compren petróleo y gas de Venezuela, el presidente Donald Trump ha llegado al extremo de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1.798 y ha decretado que el gobierno venezolano es hostil a los Estados Unidos, acusándolo además de haber utilizado el flujo de migración venezolana para infiltrar a la organización terrorista el Tren de Aragua, al cual se refirió en forma insistente en su campaña electoral y persiste en señalar que el ingreso de esa megabandas fue deliberada desde el Ejecutivo Nacional.

Uno puede dudar de esas afirmaciones, pero son sus argumentos esgrimidos desde la campaña electoral, añade el doctor Zamora. Pero grave resulta esa decisión de la administración Trump porque hace improrrogable la licencia que venía otorgando el gobierno de ese país para que operaran las empresas petroleras en nuestro territorio.

En estos momentos, Venezuela no puede zafarse de esas sanciones secundarias porque los Estados Unidos, a pesar de todos sus problemas, es una potencia realmente poderosa, asienta. Es el mayor país con mayor volumen de comercio internacional y tanto los chinos como los del resto del mundo dependen en algo en las relaciones con esa potencia, que además tiene la categoría de representar la cuarta parte del Producto Interno Bruto mundial y el PIB per cápita es de más del 53 mil dólares. Su moneda, el dólar, representa el 60 por ciento de las reservas del mundo y es el país con mayor industrialización y tecnología.

Los Estados Unidos han comprobado que su mayor fortaleza es el comercio y cuando se dieron cuenta que las sanciones personales y a las industrias como a Pdvsa no eran lo efectivo que esperaban, entonces, recurrieron al incremento de los aranceles, que es la vía en la cual se ha empeñado Trump para consolidar su primer lugar y, por tanto, tratando de aprovechar de todas las ventajas que puede conseguir y desprenderse de los subsidios y ayudas, así como de condicionamiento a las economía con problemas, para despegarse sólidamente. Es por ello que nada le ha importado a sus principales socios vecinos, Canadá y México, para aplicarles fuertes sanciones arancelarias.

Trump, en más de dos meses que ha estado en la Casa Blanca, ha demostrado estar empeñado en rescatar mercados, cerrarle el paso a productos que sean adquiridos afuera y por favorecer las industrias estadounidenses, por lo que la medida adoptada contra Venezuela tendrá a corto plazo un gran impacto económico, que agravará aún más la crisis que hemos tenido.

En este sentido el doctor Zamora comenta que los economistas no pensaban que el dólar llegaría a los 100 bolívares sino para fines de año y ya superó ese monto en el mercado paralelo hace días y el oficial está por los 70 bolívares al momento en que suministraba estas declaraciones.

La situación económica está dando señales preocupantes como la de la crisis energética, ya que lo peor que se puede hacer es que el gobierno mande a los trabajadores a sus casas para demostrar que no existe en los momentos alguna forma de resolver la falta de energía eléctrica.

Aunque se viene desarrollando un flujo de deportaciones de venezolanos que estaban en los Estados Unidos, hay mucha gente que sigue saliendo del país porque los problemas siguen igual que antes de las elecciones presidenciales, ya que éstas crearon una ilusión que se convirtió en frustración.

Hasta julio del año pasado, la economía pareció tener una especie de vacaciones y medio funcionó hasta que se produjo el resultado de las elecciones, matiza. Los inversionistas se mantuvieron y Toyota resultó ser la última empresa en irse después de haberle garantizado al Estado la adquisición de vehículos y el público no está en condiciones de adquirir los que pudiera producir.

La expectativa de incertidumbre está latente y se está agudizando y aunque no quiera ser negativo porque uno ve que hay recuperación de comercios, pero no del parque industrial y de la producción de diversos rubros, las circunstancias nos conducen a pensar que la situación es muy difícil porque el Ejecutivo Nacional está entregando una tonelada de oro al Banco Central, porque ya a este se le han acabado las reservas, concluye sus declaraciones el doctor Orlando Zamora.

