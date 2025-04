PulsoEmpresarial Empresarios de toda Venezuela buscarán oportunidades de negocios en la Expo Fedecámaras Carabobo 2025

- Publicidad -

El evento empresarial más importante de Venezuela arriba a su undécima edición, del 16 al 18 de mayo en el Hotel Hesperia de Valencia. Más de 170 expositores mostrarán sus potencialidades a lo largo de dos mil metros cuadrados de área comercial. En medio de la incertidumbre económica que afronta el país, la presidente de Fedecámaras Carabobo, Ana Isabel Taboada, ratificó que los empresarios siguen comprometidos y confían en que sólo el trabajo del sector privado podrá impulsar la productividad nacional.

“Nosotros los empresarios somos los que podemos colaborar en solucionar los problemas económicos. Nosotros somos resilientes, optimistas y creemos que lo que hacemos va a contribuir con este país. Aquí tendremos al sector automotriz, alimentos, farmacia, metalúrgico, servicios, manufactura, logística y muchos otros. Va a ser una expo que va a contribuir a que mejore la economía”, exclamó.

La directiva gremial espera que las condiciones estén dadas para concretar la participación de empresas internacionales y las delegaciones diplomáticas que han sido invitadas a conocer las potencialidades del país. Además, dijo que se adelantan convenios con prestigiosas universidades venezolanas para ofrecer durante la Expo Fedecámaras Carabobo 2025 un ciclo de conferencias en áreas como exportación, ética empresarial y tecnologías aplicadas a la productividad.

“El año pasado tuvimos alrededor de 25 mil visitantes y según las encuestas no hubo ninguno que no hiciera alguna negociación, cada participante hizo como mínimo entre dos y tres alianzas comerciales. Me atrevo a decir que nos hemos convertido en la expo más importante de toda Venezuela. Somos una marca de prestigio, de éxito, de responsabilidad y de innovación. Vamos a mostrar los productos, las innovaciones y los servicios de Carabobo, y de otras regiones como Maracaibo, Aragua, Bolívar, Monagas, entre otras”, detalló.

Taboada recordó que este evento será el preámbulo a la 81ª Asamblea Anual de Fedecámaras Nacional que se realizará en Carabobo durante el próximo mes de julio y que considera como un reconocimiento al ADN industrial y comercial de los empresarios carabobeños.

