El panorama se pone negro para Venezuela en el tema petrolero #7Abr

Las cosas no marchan bien para la industria petrolera de Venezuela. Las empresas foráneas han sido expulsadas, y, para colmo de males, el gobierno del republicano Donald Trump, ha impuesto aranceles a ciertos países -de 15%- por transar petróleo con Venezuela.

Entretanto, la brecha cambiaria se ensancha, y esto genera inflación. El venezolano de a pie la está pasando mal. Banca y Negocios conversó con dos expertos petroleros de alto voltaje, para otear el panorama petrolero de Venezuela en este 2025, que ya se echó a andar.

Francisco Monaldi es economista y un reconocido experto en política y economía energética. Es director del Programa de Energía para América Latina en el Centro de Estudios Energéticos del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice, fellow del Centro para Estados Unidos y México y profesor de economía energética en la Universidad de Rice. Ofreció a Banca y Noticias su lectura del asunto.

Dice que el panorama del mercado petrolero internacional, y, en particular, el rol de Venezuela en ese mercado -en términos de producción, a dónde va a exportar, entre otros aspectos-, “tiene una gran cantidad de incertidumbres por lo cual es muy difícil elaborar un solo escenario”, afirma Monaldi.

Barajando las cartas

Pero se atreve a meterse en el asunto: expone que hay dos sanciones que EEUU le está imponiendo a Venezuela, pero todavía no hay certeza de cómo se van a ejecutar, indica la fuente.

“En primer lugar, tenemos el caso de la licencia de Chevron, y las otras de producción (Repsol, Maurel & Prom), más las de compra (Reliance, ENI, Repsol). Si se cancelan todas, como parece que es el caso, y el 27 de mayo salen de Venezuela, Pdvsa toma el control de todos estos activos, pero tendría dificultades importantes en mantener la inversión, en los proyectos de producción”, abre un compás para el análisis.

Lo anterior, comenta, junto a la falta de diluyentes importados de EEUU y Europa, podría llevar a que -al menos mientras logran conseguir diluyentes de Irán-, haya una caída por la falta de diluyentes, otra por la falta de inversión; y las dificultades en el manejo del mejorador, que siempre “le ha costado mucho a Pdvsa”, asevera Francisco Monaldi.

“Yo estimo que las referidas empresas producen cerca de 300 mil b/d, y pudiera caer en 50 y 100 mil b/d”, calibra el profesor de la Universidad de Rice.

¿Qué va a pasar con el mercado negro?

Ante la amenaza de sanciones secundarias, puede pasar que los chinos den la orden a las refinerías independientes en China, de no comprar más crudo de Venezuela. Lo mismo podría pasar con el gobierno de Malasia.

“Si los chinos no compran más, y Malasia no ayuda, la situación se pondría brutalmente difícil para nuestro país”, sentencia el académico. Dice que en este momento un poco menos de la mitad de las exportaciones están licenciadas, y lo demás va al mercado negro.

“Toda la mitad que está licenciada, que va a EEUU, Europa y la India, tendría que intentar buscar ahora el mercado negro. Pero, si los chinos no quieren comprar, ¿cuál es el mercado negro? Hay pequeños mercados que pudieran estar dispuestos a comprar con grandes descuentos, incluso mayores a los que ya tiene Venezuela. Pero eso está por verse: ¿cuánto se puede colocar allí? Yo creo que podríamos tener un colapso de la producción venezolana, no tanto porque no se pueda producir, sino porque no se pueda exportar”, dibuja el retrato de una situación muy oscura.

Monaldi cuenta que estaríamos hablando de una caída de unos 400 mil b/d en el peor de los casos, en el extremo. “Pero si el mercado negro se mantiene -y solo se cerraran las licencias- la caída sería de unos 100 mil b/d, quizá un poquito más”.

Los anuncios de la OPEP

Por otra parte, los precios del petróleo venían bajando. Había un mercado que estructuralmente parecía estar bien suplido, pero “la OPEP anunció que va a abrir los grifos de los países sauditas, y que van a aumentar en otros países, y eso combina con el temor de una gran recesión mundial, por las medidas que Trump tomó en materia arancelaria”, afirma el experto.

Si colapsa el precio del petróleo -calibra- China necesita menos a Venezuela. “Depende también de las sanciones a Rusia e Irán, y Venezuela es un actor relativamente modesto en esa obra de teatro”, pondera el investigador.

En su trinchera, el doctor Alberto Cisneros es CEO y presidente de Global Business Consultants, una firma que asesora a empresas petroleras –desde hace dos décadas- en buena parte de América Latina. También nos ofrece perspectivas.

El experto dice que frente a la coyuntura político-petrolera, y geopolítica, que confrontamos como país, “la única manera de analizar las alternativas futuras y perspectivas de Venezuela es a través de escenario”, dice, claro y raspao.

Por una parte, dice, están las sanciones de la OFAC “que se han personalizado en compañías que están operando acá”.

A lo anterior está asociado, lo que pudiésemos identificar “como sanciones secundarias a la tarifa”. Aclara que lo dicho conforma un bloque importante de análisis.

Otro punto sensible, acota, es cómo Pdvsa pretende remediar la situación, que tendrá repercusiones “muy negativas en la producción petrolera del país”, sentencia.

¿Cuáles son los escenarios de producción?

Es muy importante ver las repercusiones de las sanciones. Hay dos posibilidades: que se retiren las compañías foráneas de Venezuela; la otra alternativa es que todo quede congelado, es decir, no se retiran pero no pueden aumentar la producción ni vender nada al Estado criollo.

Luego, tenemos las sanciones secundarias: aranceles de 25% a los países que transen petróleo con Venezuela. Esto es una situación de aislamiento geo-económico muy trascendente.

Y, finalmente, la respuesta de Pdvsa, mediante el Plan de Independencia Petrolera, a través de las empresas mixtas, tratando de retomar de las mismas lo que dejan las empresas sancionadas. ¿Cuál es la gran pregunta? “¿Podrá retomar esos nichos que no estaban desarrollados por esfuerzo propio?”, apuesta por una pregunta retórica.

El escenario de caos, implica una reducción de 200 mil b/d con respecto a lo que está produciendo Venezuela hoy. Esto tiene un impacto desde el punto de vista de precios: la cesta venezolana tiene un precio mucho menor, con respecto a cestas como el Brent o WTI. “La OPEP ha decidido aumentar la producción, por lo cual los precios tendrán una tendencia a la baja, digamos 50USD por barril, en los planes de Trump”.

Para nosotros, específicamente, el crudo Merey 17 puntualmente bajaría dramáticamente.

¿Qué puede decir de la pugna con Guyana?

El gobierno de Maduro está tratando de colocar a un militar como gobernador de Guyana. Esto puede traer consecuencias muy graves. Acá se abren escenarios muy complejos.

Dice Cisneros que la última visita de Marco Rubio a Guyana habla claramente del “respaldo de EEUU a Guyana”. Por eso dicen, que guerra avisada, no mata soldado.

