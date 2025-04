OPINIÓN «El parto gemelar de mi mamá» #8Abr

- Publicidad -

«Porque no hay acepción de personas para con Dios». Romanos 2:11

La verdad no sé la razón por la cual esta semana se me antoja hablar de mi mamá y de nosotros los morochos. Creo subió a mí, el tema, recordando lo que no debe hacer una madre que tenga la dicha de ser protagonista de este milagro de Dios. Es decir, dos varones nacidos al mismo día. Y es que nunca pensó mi madre como lo hizo Rebeca con sus gemelos en el pasado: Esaú y Jacob.

Cuando apenas llegamos a este mundo, cuando mi madre se dio cuenta que era un parto gemelar inmediatamente tomó cartas en el asunto. Recuerden amigos, que en ese tiempo, 72 años atrás, no se hacían ecos para saber el sexo de los niños. Entonces, al saber que éramos 2 no se asustó, no denigró, no culpó a mi papá y menos a Dios. No tuvo que pensar mucho para ponernos DELANTE de Dios. Por lo cual hizo lo que tenía que hacer una mujer creyente de Dios, una madre sólo conoció los dogmas de la Iglesia Católica, producto de las enseñanzas que le aportó la familia donde le criaron. Vació su corazón en oración y súplica y nos llevó a la Iglesia para bautizarnos. De hecho nos colocó como padrinos dos matrimonios ligados a la práctica religiosa católica de caracteres dóciles y comprensivos que de alguna manera influyó sobre nuestras vidas.

Dios conoce perfectamente el sentir de nuestros corazones, sabe lo que palpita muy dentro de nosotros, qué tan sincero es el trato que damos a los demás, cuáles son nuestras motivaciones hacia otros. Explora en detalle lo que pensamos aún sin pensarlo todavía. Nada, absolutamente nada está oculto a sus ojos y oídos. Entonces vio que había en ella, todo el amor y la fe del mundo para con sus “cochochos”. En el tiempo por venir para nuestro vivir, el Altísimo siguió su obra sobre nosotros a través del ESPÍRITU SANTO. Lo malo que nos sucediera después, sería enteramente de nuestra responsabilidad. Si, por el principio que hoy la gente repite y repite… “Dios nos dotó de libre albedrío”. Término o concepto que se usa mucho más para condenar que para ayudar. Dios no descansa en su objetivo de llevarnos a sus pies para que seamos salvos, recordemos siempre que es Omnipotente, Omnipresente y Omnisapiente. Todo lo puede, está en todas partes y todo lo sabe.

Mi madre entonces se montó en el siguiente proyecto espiritual para sus morochitos. LA PRIMERA COMUNIÓN. Eso fue lo que aprendió, lo que le enseñaron en la práctica permanente de su vida religiosa. Pero aún en la ignorancia que pudiese haber tenido entendía que necesitaba acercarnos más a Dios. Que debíamos buscar y depender de Dios. Creía que depender de Dios era imperioso y determinante. Por ello la forma como lo hacía: con fuerza y mucho amor. Y seguro estoy, Dios en su infinita misericordia, aceptaba su ofrenda con alegría y satisfacción: NOSOTROS LOS MOROCHOS.

Muchos profesos cristianos son muy dados a criticar y condenar la práctica espiritual eclesiástica de otros. Pero no se dan cuenta que hay razones de peso para ello, por cuanto las limitaciones para aprender más de Dios y sus santa palabra no les llega como debe ser. Es por ello que Dios deja muy claro un principio básico que porta su amor y su anhelo de salvación por el ser humano. Detallen… En el libro de Job es preciso. «Dios no hace acepción de personas; trata igual a los ricos y a los pobres, pues todos somos obra de sus manos». Job 34:19: El apóstol Pablo lo certifica también. «Porque no hay acepción de personas para con Dios». Romanos 2:11: Y en el libro de los Hechos corona Dios con poder este concepto. “Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Más claro? ¡Hasta el próximo artículo Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

