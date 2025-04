Accidente en discoteca de República Dominicana: al menos tres venezolanas muertas y 12 desaparecidos #9Abr

- Publicidad -

El número de víctimas mortales del accidente ocurrido en la madrugada del martes, tras el derrumbe del techo de la reconocida discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, ascendió a 124, según informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de ese país la mañana del 9 de abril. Además, 155 personas fueron rescatadas con vida y trasladadas a distintos hospitales, indicó en conferencia de prensa el director del COE, el general Juan Manuel Méndez.

El medio aliado El Pitazo reseñó que en la lista de víctimas fatales se encuentran tres venezolanas y que una docena de connacionales permanecen desaparecidos tras el colapso del techo de la discoteca en la madrugada del martes 8 de abril.

Las venezolanas fallecidas fueron identificadas como Yessica Acosta, Patricia Acosta y Pierina Noguera Paredes, según confirmaron familiares a la periodista venezolana Katherine Hernández, presentadora del canal dominicano CDN 37.

Entre los 12 desaparecidos hay varios zulianos: Leydimar Parra (39), Esmeiro Fuenmayor (43), Ana Muñoz (46) y Dougliana Villalobos (25). Un familiar declaró a El Pitazo que permanece en la zona del siniestro desde la madrugada del accidente, sin noticias de sus seres queridos.

También están desaparecidas Bárbara Querales Delgado, Olian Querales Delgado, Fabiana Rodríguez y Fabiola Rodríguez; Yenifer Vargas, Daneska Pérez, Yoselin Otten Marcano y José Federico Azpúrua Reyna.

Entre los heridos y recluidos en clínicas u hospitales están Orangelis Peña, Karla Sánchez (recluida en una unidad de cuidados intensivos) Camilo Peña y Juliana Castillo Vargas. Gaby Puche y la periodista venezolana Elianta Quintero también resultaron heridas y están fuera de peligro.

Consternación por la muerte de Rubby Pérez

El siniestro se produjo durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, cuyo cuerpo también fue recuperado en la madrugada del miércoles, después de varias especulaciones sobre su estado tras el accidente. Se dijo inicialmente que había quedado con vida, que cantó para alertar a los rescatistas y que su hermano médico habría tenido acceso a él para estabilizarlo mientras podría ser rescatado entre los escombros.

Pero su mánager, Fernando Soto, aclaró este 9 de abril a Univisión que hubo mucha confusión en las versiones que trascendieron: “Al llegar los organismos de socorro todo era una locura, esto parecía una zona de guerra bombardeada (…) Sobre Rubby se dio la noticia de que sí lo habían alcanzado y canalizado, la sospecha que tenemos es que a lo mejor alguien del personal de socorro, quizás por darle esperanzas o buenas noticias a la familia, dijo que lo habían alcanzado. O de pronto mencionaron el nombre de Rubby, alguien dijo sí, porque quien está debajo de escombros no importa cómo se llame, es una víctima y solo quiere que lo saquen. Entonces quizás algún bombero alcanzó un brazo, preguntaron si era Rubby, alguien dijo sí y dieron esa noticia, que lo tenían canalizado, pero no fue real, no era él”.

Posteriormente, el jefe de bomberos, logró acceder al lugar donde se creía que que estaba el cantante: “No lo vio, escuchó, nada, allí fue donde definitivamente tuvimos una información verídica de que no lo habían localizado”.

Y aunque ante el mundo los medios dieron la noticia de que Pérez había fallecido después de las 5:00 p.m. del 8 de abril, no fue sino hasta la madrugada del miércoles 9 que el cuerpo fue efectivamente hallado y recuperado. La hija de Rubby Pérez, Zulinka -corista de su agrupación- salió ilesa del hecho. Uno de sus músicos falleció.

Pérez tenía un nexo especial con Venezuela, país que siempre comentaba declaraciones, le abrió las puertas para su internacionalización y en donde sonaron por años temas como “Volveré”, “Buscando tus besos”, “Enamorado de ella” y “Fiesta para dos” y “Cobarde, cobarde”.

Mas de 300 brigadistas de 22 instituciones públicas trabajan en las labores de rescate, que podrían prolongarse entre 24 y 36 horas más mientras se buscan posibles sobrevivientes o más víctimas entre los escombros.

Esta tragedia se ha convertido en uno de los peores desastres en la historia reciente de República Dominicana y ha generado conmoción nacional e internacional. Las autoridades continúan investigando las causas del colapso.

Solidaridad con Dominicana

Voceros políticos venezolanos se solidarizaron con el pueblo dominicano al conocer del accidente que enluta a cientos de familias. Nicolás Maduro lo hizo a través de sus perfiles en redes sociales, desde donde transmitió “un sentido mensaje de condolencia ante el triste suceso que enluta y llena de profunda nostalgia a cientos de familias en esta nación; entre ellos el destacado artista Rubby Pérez, un ícono que nos legó por siempre sus letras y música caribeña”.

Por su parte, líder opositora, María Corina Machado, también elevó “oraciones y condolencias” para todas las familias afectadas por la tragedia

“Pedimos a Dios por todos los ciudadanos de distintas nacionales, y en especial por nuestros hermanos venezolanos, que estaban presentes. ¡Que Dios nos dé mucha fuerza en estas horas!”, escribió en la red social X.

