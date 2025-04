Luis Eduardo Martínez: Urge designación de un gabinete de guerra económica en el marco de un Gobierno de Unidad Nacional #9Abr

- Publicidad -

“Pública y privadamente he sostenido durante semanas, que Venezuela enfrenta una terrible guerra económica y el decreto de emergencia firmado anoche por el presidente Maduro es un reconocimiento a la gravedad de la situación”. Así lo manifestó el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, Luis Eduardo Martínez.

Ante esta situación, Martínez precisó creer que el Gobierno Nacional no debe enfrentar solo la crisis que atraviesa el país. En razón de ello, consideró que se necesita el concurso de todos los venezolanos de bien.

- Publicidad -

“Un Gobierno de Unidad Nacional, con un gabinete de guerra económica integrado por los mejores salidos de las facultades de ciencias económicas y sociales de nuestras universidades, colegios profesionales, representantes empresariales, banqueros, emprendedores y trabajadores, sin distingo político-partidista; debe ser el primer y urgente paso”.

En declaración pública, el también candidato opositor a la gobernación de Aragua, destacó que la inclusión es el único camino. “Cuántas oportunidades hemos perdido en estos años por no creer, por no escuchar, por no trabajar juntos”, cuestionó.

En este orden de ideas, el parlamentario de la oposición democrática ratificó que se requiere un plan para enfrentar la guerra económica y que para que este sea exitoso debe contar con la activa participación de todos los sectores de la vida nacional.

“En tiempos de emergencia, en tiempos extraordinarios como estos, es obligatorio la participación real verdadera insisto de todos. La cuestión es cómo involucrar al País Nacional”, manifestó.

Sobre este tema, el mismo vocero insistió en que una medida particular por sí sola no será eficiente para atender la emergencia, por muy bien instrumentada que ella sea: “Se requiere un plan que demanda un análisis y siendo el problema de magnitudes globales en ese plan deben participar quienes tienen un conocimiento de esa globalidad”, dijo.

“Debe hacerse una rigurosa auditoría de país, para implementar medidas particulares y generales según sea el caso. Ya basta, es la hora del encuentro de todos”, precisó.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí