OPINIÓN El Balcón Urticante: Mirna Ramona Medina – «La Dama de Hierro» del Barrio «San José» #9Abr

En toda la historia de la humanidad las mujeres siempre han sido un pilar fundamental y un instrumento de lucha en favor de las comunidades que luchan sin descanso por lograr mejores reivindicaciones y beneficios para sus comunidades. Un claro ejemplo lo pone de manifiesto Mirna Ramona Medina en el Barrio «San José» quien como dirigente política y social se ha ganado el cariño, el afecto, la estima, la admiración y el respeto de esta comunidad porque ha realizado un trabajo a tiempo completo para lograr la solución de los problemas que afectan y padecen los habitantes de este popular barrio sin mirar colores políticos ni religiones. No hay Dependencias Públicas que no hayan sido visitadas por Mirna Ramona Medina realizando gestiones para lograr reivindicaciones y beneficios para la comunidad. Ya Mirna Ramona Medina perdió la cuenta de cuantas arepas se le quemaron en el budare por estar ella en las calles y en las Dependencias y Oficinas Pública haciendo diligencias por las comunidades.

Lamentablemente Mirna Ramona Medina ha tenido que abandonar la lucha social y política por motivos de su enfermedad donde debe cumplir un estricto y riguroso tratamiento médico con un reposo total, pero aún así ella continúa en su actividad así sea a media máquina porque todos los días llegan a su casa muchas personas en busca de una ayuda de un consejo o un asesoramiento y Mirna Ramona Medina los atiende con mucha cordialidad y cortesía como una mujer íntegra y decidida en la lucha social. Son muchos los Dirigentes vecinales, políticos, deportivos y culturales que visitan todos los días a esta aguerrida y decidida luchadora social. Yo estoy orgulloso de tenerla como amiga desde hace muchos años ya que éramos unos adolescentes cuando conocí a Mirna Ramona Medina y siempre hemos tenido una profunda amistad enmarcada en el afecto, el aprecio, el cariño, la tolerancia y el respeto mutuo.

Mirna Ramona Medina es una mujer de grandes virtudes, incansable en la lucha social y de trabajar por la comunidad y su trabajo será bendecido por Dios ya que a pesar de su enfermedad y su reposo por prescripción médica no abandona su misión de trabajar y luchar por su adorado Barrio «San José» Tal vez muchas personas no valoren ni reconozcan y menos agradezcan el trabajo realizado por Mirna Ramona Medina pero cuando llegue la hora y el momento que ella tenga que marcharse de esta vida terrenal donde todos tenemos ese destino, allí si se lo reconocerán. Qué gran verdad tienen las palabras del gran filósofo y dramaturgo Zaratustra cuando dijo:»Yo naceré un día después de mi muerte». Le pido a los que lean esta reseña que analicen las palabras de Zaratustra y conocerán su significado. Estoy claro que lo que he dicho en esta reseña no le gustará a varias personas que no tienen buen concepto de Mirna Ramona Medina tal vez por envidia y la tratan por hipocresía pero lo que yo digo en mi escrito de hoy es la verdad verdadera y duélale a quien le duela moleste a quien se moleste y enójese quien se enoje Mirna Ramona Medina es….»La Dama De Hierro» del Barrio «San José». Que Dios la Bendiga y le de muchos años más de vida. Amén.

Alí Ramón Delgado

