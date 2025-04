Arturo Molina: 46% de los venezolanos se encuentran dispuestos a abandonar el país en los próximos meses #10Abr

- Publicidad -

Debido a la crítica situación económica que se está registrando en el país, que ha traído como consecuencia baja producción, reducción de personal en las empresas y cierre de muchas de éstas, se ha incrementado la salida de venezolanos por la frontera con Colombia.

No se puede precisar el número de personas que están saliendo, pero el flujo no ha bajado, sino que está aumentando, manifiesta Arturo Molina, analista político del Táchira, quien señala que son más de mil personas que llegan a San Antonio en vehículos y luego se dirigen al vecino país.

Es palpable lo que está ocurriendo en el Táchira, donde muchas empresas han reducido su nómina y otras cerrado porque ya no pueden producir, añadió. En el municipio San Cristóbal se están registrando cierre de establecimientos comerciales porque ha disminuido la clientela.

Las encuestas confirman que por lo menos el 46 por ciento de los venezolanos se encuentran dispuestos a abandonar el país en los próximos meses y no lo han hecho hasta ahora al no haber terminado de reunir el dinero suficiente para emigrar y lo harán porque presumen que la situación económica no mejorará este año, máxime cuando existen sanciones secundarias a los países que compren petróleo y gas a Venezuela.

Los sondeos hechos por especialistas, que no menciono porque los he recibido de modo confidencial, indican que más del 50 por ciento de la población considera que está viviendo peor que hace un año y, por otra parte, no hay posibilidades de lograr un incremento en sus ingresos.

Lo que está ocurriendo en el Táchira es un reflejo de lo que está pasando en el resto del país, porque realmente la situación económica no mejorará porque las petroleras extranjeras ya están abandonando el territorio y no existe posibilidad de inversión, motivo que hace crecer la emigración, expresó Molina.

