CNP Caracas exige información sobre la periodista Nakary Ramos, desaparecida el 8 de abril #10Abr

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, denunció este jueves la presunta detención de la periodista Nakary Ramos, reportera del medio digital Impacto Venezuela, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 8 de abril.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) también publicó la denuncia en su cuenta oficial de la red social X (anteriormente Twitter), donde señaló que la comunicadora podría haber sido privada de libertad por organismos de seguridad, luego de que su medio publicara un reportaje sobre presuntos robos en Caracas.

La preocupación por el caso también fue compartida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)que, que aseguró que Ramos está desaparecida desde el martes 8 de abril, cuando realizó una cobertura en los alrededores de Plaza Venezuela, en Caracas.

«Su familia desconoce su paradero y temen que se encuentre detenida por su trabajo. Así estaba vestida el día que desapareció», publicó el SNTP.

El caso de Nakary Ramos surge en medio de una creciente polémica por los informes sobre inseguridad en Caracas, particularmente tras recientes declaraciones del titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello .

Durante su programa televisivo del pasado 2 de abril, Cabello criticó las denuncias de robos en redes sociales, afirmando que no existen registros oficiales de estos hechos.

«He ordenado una investigación profunda, porque hemos visto en las redes sociales, unas muchachas que dicen: Me acaban de robar y lo mismo le pasó a mi prima en tal sitio. Otros dicen: Estaba parado en un lugar y me robaron, pero cuando se revisa en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), no hay ninguna denuncia de estas personas», dijo el alto funcionario.