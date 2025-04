EE.UU. revoca licencias a Trinidad y Tobago para producir gas en Venezuela #10Abr

- Publicidad -

El gobierno de Estados Unidos revocó las licencias que permitían a Trinidad y Tobago producir y exportar gas natural desde el campo venezolano Dragon, según confirmó el miércoles el primer ministro trinitense, Stuart Young, durante una rueda de prensa oficial.

«Lo que puedo decirle a Trinidad y Tobago es que nos han informado que nuestra licencia de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), con fecha del 18 de diciembre de 2023, ha sido revocada, al igual que la licencia de Cocuina-Manakin», declaró Young ante los medios.

La decisión de Washington afecta directamente a las operaciones de Shell, la Compañía Nacional de Gas (NGC, por sus siglas en inglés) y otros contratistas que participaron en el desarrollo del yacimiento Dragon, ubicado en territorio venezolano. El permiso revocado tenía validez hasta el 31 de octubre de 2025 e incluía condiciones de pago en divisas diversas o mediante mecanismos humanitarios.

Trinidad y Tobago busca modificar la medida

Young aseguró que ha estado en comunicación con abogados del país en Washington DC y con funcionarios del gobierno estadounidense, con el fin de explorar posibilidades de enmienda a la decisión. «Existe un proceso, no para apelar esta revocación, pero sí para que se realicen modificaciones», explicó el primer ministro.

Asimismo, reveló que ya contactó al enviado especial del Departamento de Estado para Latinoamérica, Mauricio Claver-Carone, y que solicitó una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, para discutir directamente el impacto de esta medida sobre los intereses energéticos y económicos de Trinidad y Tobago.

Un revés en medio de tensiones sobre Venezuela

El campo Dragon había sido parte de un ambicioso proyecto energético para Trinidad y Tobago, luego de que el gobierno venezolano otorgara en diciembre de 2023 una licencia de exploración y producción por 30 años. El país caribeño incluso tenía previsto solicitar una extensión del permiso otorgado por EE.UU. para continuar con las operaciones lideradas por Shell y NGC.

Young reconoció que la revocación no fue del todo inesperado, dada la inestabilidad política que rodea al tema venezolano. «Esto no ha sido necesariamente una sorpresa, dada la volatilidad de la situación, no solo en cuanto a la política con respecto a Venezuela, sino también en lo que estamos viendo con la aplicación de aranceles», afirmó.

El primer ministro reiteró la postura que delineó en febrero pasado, cuando dijo que Trinidad y Tobago continuará defendiendo lo mejor para el país y para el resto de la Comunidad del Caribe, luego de que EE.UU. anunciara que eliminaría las licencias de petróleo y gas para compañías extranjeras en Venezuela.

