Hija de Rubby Pérez demandará a dueños de discoteca colapsada en Santo Domingo por “negligencia” #12Abr

La hija del reconocido merenguero dominicano Rubby Pérez, quien falleció trágicamente tras el colapso del techo de una discoteca en Santo Domingo, anunció que interpondrá una demanda contra los propietarios del local, a quienes acusa de negligencia.

Zulinka Pérez, también cantante y corista de la orquesta de su padre, afirmó en entrevista con la cadena Univisión que emprenderá acciones legales contra Antonio Espaillat, dueño de la discoteca Jet Set, donde ocurrió la tragedia la madrugada del martes.

“Antonio es responsable ante mí, ante un pueblo, ante tantas vidas, ante tantos niños sin papá y sin mamá, de tantas madres sin sus hijos. No me ha llamado. Le tengo cariño, pero esto no es algo personal. Es un asunto de justicia”, expresó Pérez durante el programa.

“Vi cómo una viga aplastaba a mi papá”

Visiblemente afectada, Zulinka narró que estaba junto a Rubby Pérez en el escenario cuando se desplomó parte de la estructura del local. Recordó que justo en ese momento interpretaban la canción Color de rosa y que notó un movimiento extraño entre el público.

“Vi cómo una viga aplastaba a mi papá. Una la vi venir hacia mi cara. Tengo golpes… Ver a tu padre morir de esa forma no se lo deseo a nadie”, relató.

Zulinka trató de advertirle a su padre sobre lo que ocurría, pero no logró que la escuchara. Explicó que Rubby acostumbraba a cantar con los ojos cerrados y cubriendo los oídos para escucharse mejor.

Una tragedia nacional con más de 225 muertos.

El derrumbe ha sido catalogado como una de las peores tragedias ocurridas en un local de entretenimiento en República Dominicana. Según el balance más reciente ofrecido por el Ministerio de Salud, el colapso dejó 225 personas fallecidas y más de 180 heridas.

Entre los fallecidos se encuentran figuras públicas como el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel , la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz , y un hijo del exministro Eduardo Estrella.

El propietario del establecimiento, Antonio Espaillat, también es conocido por ser dueño de una red de emisoras radiales, algunas de las más influyentes del país. Hasta el momento, no se ha pronunciado públicamente sobre la tragedia.

Justicia para las víctimas

Zulinka Pérez reiteró que su lucha no es solo personal, sino por todas las víctimas que murieron esa noche, y por los cientos de familiares que ahora enfrentan el dolor y la incertidumbre. “Fue lo más trágico que he visto en mi vida. Esto no puede quedar impune”, concluyó.

