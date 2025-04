Entrevista Dominical | Arzobispo Polito Rodríguez Méndez: Estos son días de reflexión, oración y acercamiento a Dios #13Abr

- Publicidad -

Al iniciarse la Semana Santa, el arzobispo de la Arquidiócesis de Barquisimeto, monseñor Polito Rodríguez Méndez, dice que estos son días para la reflexión, la oración y el acercamiento a Dios porque se evoca el acontecimiento religioso más grande: la resurrección de Jesucristo tras ser condenado, torturado y muerto en la cruz.

Al ser entrevistado por El Impulso, el prelado católico se refirió también al gozo que tiene la población venezolana por la pronta canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles, cuyas vidas constituyen ejemplo de personas que inspiradas por los mejores principios cristianos desarrollaron actividades sociales en bien del prójimo.

Dijo que ambas personalidades vivieron situaciones turbulentas en las que supieron unirse a Jesucristo en su pasión y en su cruz. Del doctor José Gregorio Hernández destacó su condición de laico y de la madre Carmen Rendiles su extraordinaria cualidad religiosa.

La semana santa es la celebración de nuestra fe y ellos, como tenemos que hacerlo nosotros, sintieron profundamente la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, añadió. Estos días santos son un camino de encuentro con nosotros mismos, con nuestros hermanos y sobre todo con Dios.

En medio de las vicisitudes de nuestra existencia, de los desafíos que como sociedad enfrentamos día a día, la Cuaresma vivida ha sido una constante invitación a poner toda nuestra confianza en Dios y, a la vez, nos ha invitado a no perder de vista la luz que guía nuestros pasos: la esperanza.

Debo ser muy enfático al referirme a la esperanza, por cuanto ésta no es una vana ilusión, sino la certeza arraigada en la promesa de Dios en su amor infinito, que nunca nos abandona, dijo y prosiguió: En este sentido resuenan con fuerza las palabras del apóstol San Pablo en su carta a los romanos cuando escribió que la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.

Esta afirmación nos llena de consuelo y fortaleza, indicó monseñor Rodríguez Méndez, porque nos recuerda que la esperanza que profesamos no es un sentimiento pasajero, sino un don divino, el cual nos lleva al encuentro más íntimo con Dios.

El nuestro es un pueblo muy apegado a la fe cristiana y es importante destacar que nuestra patrona, la Divina Pastora, congrega el 14 de enero de cada año a la mayor cantidad de feligreses, lo que constituye un hecho muy importante porque es la mayor demostración mariana que hay en Venezuela.

La madre de Jesús es la primera evangelizadora, afirmó monseñor Rodríguez Méndez, y aquí en Santa Rosa de Lima, donde se encuentra el santuario de la Divina Pastora, se renueva profundamente el sentimiento de cristiandad para Lara y toda Venezuela, motivo por el cual en esta semana santa estaremos en esa parroquia oficiando una bella eucaristía.

La semana santa de este año tiene la particularidad de tener en perspectiva, posiblemente a mediados de octubre, la canonización de los primeros dos santos venezolanos, quienes también vivieron personal y socialmente turbulentas, las cuales hicieron que se unieran profundamente a Jesucristo.

Es de destacar que un laico y una religiosa con sus ejemplos nos demuestran que unidos en el amor en Dios se engendra la santidad, acotó. Y vuelvo a citar a San Pablo, quien dice que la tribulación engendra paciencia; la paciencia, virtud probada; y la virtud probada, esperanza. En los momentos difíciles las pruebas que la vida nos presenta templa la fe y la esperanza se fortalece.

Yo quiero aprovechar la oportunidad que me brinda El Impulso para dirigirme a la feligresía larense, para invitar a todos y a cada una persona en particular, a acercarnos a todas las parroquias más cercanas a sus domicilios y vivamos la celebración litúrgica, declaró. No es un cumplimiento de normas y tradiciones sino del deseo sincero de encontrarnos con Dios y obtener las respuestas a las tantas preguntas que surgen en nuestros corazones.

En estos días en que tenemos que vivir una experiencia de fe podemos contemplar el rostro sufriente de Jesucristo, subrayó. Animo a todos los fieles a que encuentren el silencio para que reflexionen sobre la palabra de Dios y asimismo que cuando participen en las celebraciones litúrgicas fortalezcan la fe y aviven la esperanza.

Para monseñor Rodríguez Méndez en la semana santa es un tiempo que debe llenarnos de amor, fraternidad y caridad, hacernos mejores seres humanos y, por tanto, buscar la reconciliación de la sociedad venezolana y orar también porque el país pueda superar las dificultades que nos han agobiado.

Cuando mis palabras lleguen a ustedes este domingo, ya habrá sido celebrada el sábado la misa crismal en la Catedral de Barquisimeto, en la cual se renuevan nuestras promesas y se consagran los óleos que utilizaremos durante todo el año para los bautizos, las confirmaciones y ungir a los enfermos.

La celebración del Domingo de Ramos será a las ocho de la mañana en la parroquia La Resurrección del Señor, ubicada en la comunidad Santa Rosalía, vía Quíbor, conmemorando el formal inicio de la semana santa con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En esta parroquia se dará cita la feligresía de todas las comunidades vecinas y los sacerdotes del oeste de Iribarren.

El lunes 14 y el martes 15 estaré visitando las misiones y participando en la conmemoración de las vocaciones. El miércoles 16, a las 6:30 estaré en el santuario del Nazareno, en Los Rastrojos en oración y reflexión del sufrimiento de Nuestro Señor.

El jueves 17, a las 5:00 de la tarde, oficiaré la eucaristía de la última cena de Jesucristo y sus apóstoles y en el gesto del lavatorio de pies, acto de verdadera humildad. El viernes 18, a las 4:00 de la tarde, visitaré la parroquia San Juan Bautista, de Duaca, para participar en la eucaristía de Jesús en la cruz haciendo el sacrificio por nosotros.

El sábado 19, a las 7:00 de la noche, en la parroquia El Salvador de la Fundación Mendoza, asistiré a la vigilia de la Resurrección. Y el domingo 20, a las 10:00 de la mañana, en la Catedral de Barquisimeto, a la eucaristía de la victoria de Cristo sobre la muerte. Reitero mi invitación a la feligresía de participar en todas estas ceremonias, concluyó sus declaraciones el arzobispo de Barquisimeto.

