OPINIÓN Carora un bastión cultural #13Abr

Uno de los bastiones más importantes que existe en Venezuela para luchar contra las influencias malignas del egoísmo y el solipsismo social es el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles. En Carora tenemos la suerte de contar con el mejor director de toda Venezuela, el maestro Felipe Izcaray.

Protagonista importante de la existencia de Carora como referencia cultural en toda Venezuela es el intelectual y escritor Cecil Alvarez, quien amparado en el legado que le dejó su tío político Juan Martínez Herrera, logró motivar a los empresarios caroreños para que continuaran con el apoyo que desde un principio le dieron a la casa de la cultura y al teatro Alirio Díaz.

Cecil tiene el mérito extraordinario de luchar por algo que corre peligro de acabarse; la caroreñidad. En estos tiempos de Internet, de globalización y de una nueva conciencia planetaria pareciera caprichoso e inútil luchar por mantener un sistema de valores y creencias locales que más temprano que tarde fatalmente tendrán que sucumbir ante la vorágine de un modelo universal único . Pero Cecil es terco, con una terquedad bendita e irreversible y por eso quienes somos víctimas de la lógica mundana muchas veces no entendemos el propósito epistemológico que mueve a los soñadores .Cecil Álvarez es un soñador que pretende hacer de lo caroreño una referencia cultural que se convierta en barricada espiritual para defendernos de la disolución hedonista que caracteriza el actual estadio civilizatorio.

Pero no es Cecil Álvarez un caroreño único, antes que él hubo muchos con ese amor profundo hacia lo nuestro y gracias a ellos se debe todo lo bueno que hoy tiene la ciudad, visionarios como Cecil tenemos una larga lista de caroreños que han destacado en la música, la ganadería, el derecho, la medicina, la poesía, el periodismo y hasta en la política. Lo raro de Cecil es que es uno de los pocos caroreños vivos que mantiene en su corazón el mesianismo que animó a los caroreños de antes .

La gran fuerza operativa con la cual Cecil mueve sus proyectos no es otra que la amistad, un sentido de la amistad que él trabaja secretamente, supongo yo, con técnicas de meditación espiritual y así lograr romper el círculo vicioso de la culpa y el perdón, y cuando se tiene una relación con el entorno basada en la sinceridad las cosas fluyen, ese es el secreto que protege las actividades de Cecil, sus planes no son egoístas, no tienen maldad, antes bien buscan lo colectivo a través de la bondad.

Cecil es un campeón de la vida y para vencer el acecho de la parca no descansa en activar proyectos de bienestar colectivo, como lo es precisamente el que nos ocupa a un grupo de amigos septuagenarios de enaltecer el esfuerzo colectivo de los caroreños que han hecho posible nos mantengamos como bastión de trabajo y espiritualidad dentro de un entorno de angustiosa decadencia nacional. Carora. Una historia de Trabajo y Fe, es una iniciativa donde todos empujamos con el entusiasmo juvenil de Cecil y la inspiración de nuestros ancestros, pioneros que hicieron de la esperanza un bastión irreductible en la lucha contra la soledad, la sed y el pesimismo. Dios con nosotros.

Jorge Euclides Ramírez

