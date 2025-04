Roberto Enríquez: Quienes hayan llamado a votar a ciegas deberán rendir cuentas al país #13Abr

- Publicidad -

El secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Roberto Enríquez , confirmó que los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (y Movimiento por Venezuela (MPV) no están acompañando la hoja de ruta acordada por la coalición opositora, aunque precisó que no se ha debatido formalmente su posible exclusión del bloque.

Enríquez explicó que la postura de estas organizaciones, que han llamado a participar en el proceso electoral del 25 de mayo sin el respaldo de la Plataforma, no está alineada con la estrategia unitaria . No obstante, insistió en que la decisión sobre su permanencia en el PUD no ha sido discutida internamente.

«El tema de si están dentro o fuera de la Plataforma es una discusión que no se ha dado. Lo que sí es un hecho es que no están acompañando la hoja de ruta», declaró Enríquez.

Tensiones internas y llamados a la rendición de cuentas

La declaración del dirigente se da en un contexto de creciente tensión dentro de la oposición, marcada por la fractura interna tras el 28 de julio y las discrepancias sobre cómo enfrentar el atrincheramiento del chavismo en el poder.

En este sentido, Enríquez lanzó una advertencia directa:

“Después del 25 de mayo, quienes hayan llamado a votar a ciegos deberán rendir cuentas al país”.

Las palabras del secretario ejecutivo coinciden con el llamado realizado por el líder de La Causa R, Andrés Velásquez , quien este sábado exigió que UNT y MPV se separaran de la PUD para adoptar una línea contraria a la decisión mayoritaria.

«En la Plataforma Unitaria no pueden hacer vida organizaciones que asumieron una política contraria a la decisión de la mayoría. Los ciudadanos merecen respeto», escribió Velásquez en sus redes sociales.

La unidad opositora

Las diferencias entre los partidos de la oposición venezolana se han hecho más evidentes en las últimas semanas, particularmente con la división interna de Primero Justicia y el aislamiento progresivo de sectores como UNT y MPV, que promueven la participación en el evento electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral para el 25 de mayo, sin las garantías exigidas por la mayoría de la Plataforma.

Estas fracturas reflejan el complejo panorama que enfrenta la oposición venezolana a solo meses de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en un contexto político marcado por la represión, las inhabilitaciones y el escepticismo ciudadano.

