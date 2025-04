OPINIÓN Mario Vargas Llosa 1936 – 2025 #14Abr

- Publicidad -

«Rodeado de su familia y en paz», según comunicado de sus propios deudos, ha muerto ayer en Lima, a la edad de 89 años, el laureado escritor, peruano y universal, Don Mario Vargas Llosa.

Sin duda una figura cimera, descollante y hasta deslumbradora de la literatura, un verdadero clásico, con una obra tan dilatada como fecunda y, además, una actuación pública que evidenció su afanosa preocupación por los asuntos políticos y sociales, que nunca le sorprendieron indiferente, pues constituyeron prolongación inmediata de su probada sensibilidad intelectual.

Quien surgiera como parte prominente del llamado, quizá impropiamente, boom latinoamericano de los años ’60 y ’70, junto con Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, Vargas Llosa asumió banderas de corte liberal, como contrapartida a las deformidades del Estado, la irrupción de desfasados nacionalismos y de regímenes opresores, sistemas a los que tanto expuso y denunció en sus novelas, conferencias y artículos de prensa.

Como venezolano y lector y relector persistente de la obra del autor de La Casa Verde, La Ciudad y los Perros y Conversaciones en la Catedral, merecedor como lo fue del Premio Nobel de Literatura 2010, quisiera destacar que el despegue de la carrera literaria de Vargas Llosa se afianzó al recibir en Caracas el Premio Rómulo Gallegos por su novela La Casa Verde, en 1967

Fue él, además, un consecuente aliado de la causa democrática venezolana. No desperdició ocasión para deplorar en todos los escenarios posibles la deriva autoritaria y regresiva que ha sumido a nuestro país en una sociedad tronchada por el atraso y la miseria, empujada a la diáspora, sin presente ni futuro.

El comunicado de la familia anota que, por voluntad expresa del escritor, será incinerado en ambiente privado, recogido, al calor de los íntimos, en su país natal. No habrá ceremonia pública. Es decir, no se prestará, póstumamente, a espectáculos espurios. Eso, sin embargo, no impedirá que su vida y su obra sean celebradas por generaciones sucesivas de lectores dados a revalorar, con natural efusión, ya más libres de prejuicios y pasiones, aporte tan invaluable a las letras y a la civilidad.

