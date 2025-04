Velásquez denunció falta de transparencia en postulaciones para elecciones del 25M #16Abr

- Publicidad -

Al igual que en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio, el dirigente político Andrés Velásquez expresó que para las postulaciones de los venideros comicios regionales y legislativos del 25 de mayo no hubo reglas claras.

“Cerrado el proceso de postulaciones afirmamos que la convocatoria para el 25M no puede calificarse como elección. Lo menos parecido a una elección. Dictadura hizo lo que le dio la gana; no hubo reglas, establecieron filtro a candidatos, quitó y puso tarjetas y todos calladitos”, escribió el ex gobernador del estado Bolívar.

El dirigente de la Causa R aseguró que, como de costumbre, en todo proceso donde está involucrado el chavismo no hubo transparencia.

“Si alguien está inhabilitado y sin tarjeta o partido para participar en farsa electoral; de la noche a la mañana aparece habilitado, inscrito como candidato y con tarjeta propia; mientras que otros eran impedidos de participar, obliga a preguntar ¿Qué pasó allí?, ¿Cuál es el acuerdo?”, agregó Velásquez en sus redes sociales.

El pasado lunes 17 de abril, el partido Movimiento Por Venezuela (MPV) dirigido por Simón Calzadilla denunció que fue impedido sin razón alguna de postular a sus candidatos para las elecciones de mayo.

Al mismo tiempo el partido Primero Justicia (PJ) decidió expulsar de sus filas al dos veces candidato presidencial y exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, a Tomás Guanipa y a otros cuatro miembros de sus filas por “traicionar la unidad, luego de que decidieran participar en las elecciones de mayo”.

Tanto la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) como Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado condenaron la venidera elección luego de considerarla “precipitada, injusta y viciada por parte de un árbitro (Consejo Nacional Electoral) severamente cuestionado”.

Por su parte, Nicolás Maduro y sus acólitos han pronosticado que ganarán la Asamblea Nacional y las 24 gobernaciones, incluida la del estado creado por el chavismo denominado Guayana Esequiba, pese a que el territorio sigue ocupado y dominado por el gobierno de Guyana.

El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

