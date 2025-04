VIDEO | El Nazareno de Los Rastrojos: Tres siglos de fe y tradición en el corazón de Lara #16Abr

- Publicidad -

En el municipio Palavecino del estado Lara, Venezuela, se conserva una de las devociones más antiguas y emblemáticas del país: el Nazareno de Los Rastrojos. Esta venerada imagen religiosa, considerada la tercera más antigua de Venezuela —después del Nazareno de San Pablo en Caracas y el de Achaguas en Apure—, ha sido testigo de más de tres siglos de fervor y espiritualidad.

Tallada en madera de cedro, la escultura del Nazareno de Los Rastrojos destaca por su impresionante realismo. Mide 1,79 metros y presenta detalles únicos: venas marcadas en los pies, manos robustas, y una expresión de profundo sufrimiento que conmueve a los creyentes. Los ojos de vidrio y las pestañas de la imagen le otorgan un carácter casi humano.

Aunque su origen exacto permanece envuelto en misterio, los expertos estiman que fue creada en el siglo XVIII. La imagen fue resguardada originalmente en la iglesia Inmaculada Concepción de Barquisimeto, antes de ser trasladada al templo de Los Rastrojos por los Hermanos Capuchinos.

Heriberto Yépez, cronista de Los Rastrojos, resalta su valor histórico: “Existen tres imágenes del Nazareno, que son importantísimas a nivel nacional. Primero el Nazareno de San Pablo que está en Caracas. Segundo el Nazareno de Achaguas que fue donado por el general José Antonio Páez y este que tenemos aquí nosotros en Los Rastrojos es el tercero a nivel nacional, el Nazareno de Los Rastrojos. La sagrada imagen del Nazareno acompañó a la Divina Pastora en su primera visita a Barquisimeto”.

Cada Miércoles Santo, cientos de fieles acompañan al Nazareno de Los Rastrojos en una solemne procesión por las calles del pueblo. Esta manifestación de fe —interrumpida solo durante la pandemia reúne a devotos de distintas edades que caminan en silencio, cumpliendo promesas y elevando oraciones.

El cuidado de la imagen está a cargo de la Cofradía del Santuario del Nazareno, un grupo de 12 mujeres que aplican técnicas tradicionales para su conservación. Este compromiso revela la profunda conexión espiritual que une a la comunidad con su Nazareno.

Flor Canelón, Hermana Mayor de la Cofradía, recuerda: “Tomando como punto de partida la importancia y la antigüedad de la imagen del Nazareno, el padre Bogda se enfocó en hacer investigaciones sobre la imagen».

En el año 2007 una restauración a la imagen reveló su antigüedad, Canelón subrayó que así se descubrieron características —como una almilla azul— propias del siglo XVIII. A partir de entonces, los fieles emprendieron la búsqueda de la elevación del santuario, señaló la Hna. Mayor de la Cofradía.

El Nazareno de Los Rastrojos es mucho más que una figura religiosa; representa un símbolo de identidad para Palavecino. Su historia está íntimamente ligada a momentos claves del pasado regional, como la rogativa de 1856 junto a la Divina Pastora para pedir el fin de una epidemia de cólera que azotaba Barquisimeto.

El padre Daniel Guerra, presbítero de la Parroquia Sagrada Familia, explica el valor espiritual de la imagen: “Esta emblemática imagen del Nazareno nos invita a mirar el amor tierno de Jesús que carga con nuestros pecados. Él lleva nuestro sufrimiento y los ofrece al Padre en la cruz”.

La señora Gladys Mogollón, testigo oriunda de Los Rastrojos, recuerda cómo ha evolucionado la tradición: “A nosotros nos enseñaron a tener luto por el dolor que tenía la madre por su hijo. Era una cosa tan bella que, por ejemplo, el Nazareno iba con los hombres y nosotros junto con la Dolorosa y las tres Marías para ayudar a llevar el dolor que ella tenía. Por eso nos ponían en ese sentido”.

La devoción al Nazareno de Los Rastrojos también se ha consolidado a lo largo del tiempo por los numerosos testimonios de milagros atribuidos a su intercesión.

Carmen Rodríguez, una devota local y miembro de la Cofradía del Santuario del Nazareno, cuenta con emoción que su familia ha recibido numerosos milagros del Nazareno y que siempre han vivido una profunda fe y devoción.

“El Nazareno me ha hecho tantos milagros. Mi papá tuvo convulsiones, nosotros, como familia, le pedíamos tanto al Nazareno que lo curara… y lo logró. Mi papá se curó. Murió de viejo, sin dolores. Dicen que cuando uno es devoto del Nazareno, él no le gusta ver a sus hijos sufriendo. Si usted sufre una enfermedad, no es larga, porque él no permite un sufrimiento prolongado”.