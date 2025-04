VIDEO | El cardenal Baltazar Porras rinde homenaje al Papa Francisco en la basílica de San Pedro #24Abr

- Publicidad -

En el marco de las exequias del papa Francisco, el cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas, rindió este jueves un emotivo homenaje ante el féretro del pontífice argentino en la basílica de San Pedro, acompañado por un grupo de sacerdotes venezolanos.

“Estamos por entrar a la basílica de San Pedro para orar en agradecimiento ante la tumba de ese querido papa Francisco”, expresó Porras en declaraciones recogidas por Unión Radio. En su recorrido hacia el templo, desde la Casa Generalicia de los Padres Jesuitas, describió un ambiente de recogimiento y diversidad. “He visto ríos humanos, no solo de católicos, sino de personas de todas las religiones. Un musulmán me dijo que se sentía llamado por ese mensaje de fraternidad del Papa”, relató.

El cardenal Baltazar Porras rinde homenaje al Papa Francisco en la basílica de San Pedro #24Abr

En el marco de las exequias del papa Francisco, el arzobispo emérito de Caracas, rindió un emotivo homenaje ante el féretro del pontífice en la basílica de San Pedro pic.twitter.com/svHXV9A84t — Elimpulso.com (@elimpulsocom) April 24, 2025

Un legado de unidad y fe

Porras destacó el impacto global del papa Francisco, a quien describió como “un hombre querido por el mundo entero”. Subrayó que su legado es un llamado a la conversión del corazón y a la unidad entre los pueblos. “Nosotros, como venezolanos, tenemos una deuda muy grande con el Papa, que nos quiso tanto y estuvo tan preocupado por nuestro país”, afirmó.

Recordó especialmente el gesto del pontífice hacia Venezuela en las últimas semanas de su vida, cuando confirmó la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, quienes serán elevados a los altares próximamente por su sucesor, en el marco del año jubilar.

Petición por un nuevo Papa con visión de apertura

El cardenal concluyó su intervención con un llamado a la oración por el futuro de la Iglesia. “Pedimos que el Espíritu Santo ilumine al Colegio Cardenalicio en el próximo cónclave, para que la elección del nuevo papa sea la de un hombre abierto al mundo, que siga el espíritu de Jesús y mantenga la Iglesia en salida, como tanto impulsó Francisco”, expresó con solemnidad.

Las exequias del papa Francisco continúan atrayendo a miles de fieles y líderes religiosos de todo el mundo a la Ciudad del Vaticano, en una muestra de afecto y reconocimiento al pontífice que marcó una era de cercanía, sencillez y reforma eclesial.

Adiós querido amigo.



El Señor ha sido misericordioso con todos los que tuvimos la honra de conocerte desde Buenos Aires hasta ser el Obispo de Roma y compartir momentos significativos desde tu humildad y sencillez.



Tus peticiones se han cumplido hasta este último momento.… pic.twitter.com/Niwm0TzbA5 — Cardenal, Baltazar Enrique Porras Cardozo (@bepocar) April 24, 2025

