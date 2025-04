Informe de la UCAB revela deterioro en el rendimiento académico de los estudiantes venezolanos #26Abr

- Publicidad -

El más reciente informe del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL), elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), advierte que el desempeño académico de los alumnos venezolanos de educación básica y media sigue en declive, sin mostrar avances significativos en las áreas fundamentales del currículo escolar.

De acuerdo con los resultados del período 2023-2024, basados en más de 10.000 evaluaciones individuales realizadas entre octubre de 2023 y noviembre de 2024, los estudiantes de sexto grado a quinto año de bachillerato registraron promedios alarmantemente bajos: 7,84 sobre 20 en habilidad verbal y 7,51 sobre 20 en matemáticas.

- Publicidad -

La situación se agrava respecto al año escolar anterior, ya que el área verbal presentó una disminución superior a un punto en el promedio general. Por primera vez, también se evaluó la comprensión lectora, donde los estudiantes alcanzaron una calificación promedio de 7,61 sobre 20, reflejando igualmente serias deficiencias.

Bajo rendimiento generalizado en el sistema educativo

Aunque el estudio confirma que los estudiantes de colegios privados mantienen una ligera ventaja sobre los de escuelas públicas, el bajo desempeño es una realidad extendida a todo el sistema educativo nacional.

En matemáticas, casi 75% de los estudiantes no lograron aprobar: 92,09% en instituciones públicas y 72,68% en privadas. En habilidad verbal, 70,10% de los alumnos no alcanzó la nota mínima exigida, cifra que se eleva a 86,21% en escuelas públicas y 67,25% en colegios privados. La comprensión lectora también presentó altos niveles de reprobación: 70,64% de los estudiantes evaluados no superaron la prueba.

El profesor José Javier Salas, coordinador de la investigación junto con la profesora Lizette Martínez-Willet, destacó que los resultados fueron compartidos con autoridades del Ministerio de Educación, la Universidad del Magisterio y el Observatorio de la Calidad Educativa Venezolana, con la intención de impulsar medidas que contribuyan a revertir esta tendencia preocupante.

Un llamado urgente a la acción

El informe SECEL UCAB 2023-2024 evidencia la urgente necesidad de políticas públicas efectivas y estrategias educativas que permitan mejorar la calidad de la enseñanza en Venezuela. El bajo nivel de competencias básicas en los estudiantes representa un desafío significativo para el futuro académico y profesional de las nuevas generaciones.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí