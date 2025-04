Capriles llama a votar el 25 de mayo: Ni vamos a tirar la toalla ni podemos resignarnos #27Abr

- Publicidad -

El dirigente político venezolano Henrique Capriles ratificó este sábado su compromiso con la participación en las elecciones regionales del próximo 25 de mayo, afirmando que «ni vamos a tirar la toalla ni podemos resignarnos» ante las adversidades del actual proceso electoral.

Durante una entrevista en el programa «Abriendo Puertas», transmitido por Venevisión, Capriles señaló que el país enfrenta «el peor Consejo Nacional Electoral que ha habido en la historia» y denunció los abusos de poder cometidos en el contexto de los comicios del 28 de julio.

- Publicidad -

A pesar de ello, insistió en que los venezolanos deben persistir para hacer oír su voz: «Contra ese Consejo Nacional Electoral, en estas condiciones tan difíciles, con todos los abusos que se dieron, persistamos para que la voz de este pueblo se escuche«.

Capriles también enfatizó su determinación personal frente a las adversidades políticas: «Al único que le bajo la cabeza es a Dios, a mi papá o a mis hijas para pedir la bendición. Yo ni me he entregado, ni me entrego y sigo luchando por el cambio».

Responde ante su «inhabilitación política»

Respecto a las especulaciones sobre una posible negociación con el Gobierno nacional para su habilitación política, Capriles fue contundente: «Esa pregunta me la han hecho y la respuesta es una sola: no. Yo fui inhabilitado inconstitucionalmente en 2017«

Añadió que su reciente habilitación se debe a decisiones unilaterales del poder político: «Es obvio que aquí no hay Contraloría, ni Fiscalía, ni Tribunal. Aquí hay un solo poder que controla absolutamente todo».

El exgobernador reiteró que su inhabilitación fue «absolutamente arbitraria e inconstitucional» desde el primer momento, al no habérsele concedido el derecho a la defensa.

Finalmente, Capriles hizo un llamado a la ciudadanía a no ceder ante el desánimo ni las descalificaciones: «El debate ahora, sea la descalificación o el insulto, lo único que demuestra es que no hay argumento».

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí