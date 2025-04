PulsoEmpresarial Alerta de WhatsApp: vulnerabilidad permitía la ejecución de código malicioso disfrazado de imágenes

- Publicidad -

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte que WhatsApp lanzó una actualización de su aplicación para Windows con el objetivo de corregir una vulnerabilidad que habilitaba a cibercriminales la ejecución de código malicioso oculto en mensajes que simulaban ser imágenes.

La falla dentro de la aplicación fue registrada como CVE-2025-30401, y fue descubierta por un investigador independiente dentro del programa de Bug Bounty de Meta. Según comentó la empresa, no hay pruebas de que la vulnerabilidad haya sido explotada activamente ya que el hallazgo a tiempo habría permitido su corrección antes de que pudiera usarse de forma maliciosa.

- Publicidad -

WhatsApp corrigió esta vulnerabilidad, que exponía a sus usuarios, con una actualización automática de la aplicación. Para estar protegido, es necesario contar con la versión 2.2450.6 o una más reciente de la misma en Windows.

Para verificar la versión de WhatsApp en Windows: Ir a Menú/ Configuración/ Ayuda, la versión debe ser 2.2450.6 o superior.

“La explotación de esta vulnerabilidad habilitaba a que ciberatacantes pudieran enviar archivos ejecutables camuflados como imágenes u otros archivos similares. Esto se logra modificando el tipo MIME, lo que altera cómo la aplicación interpreta y muestra el contenido. Así, el atacante podía enviar un mensaje a la víctima haciéndole creer que estaba recibiendo un archivo de imagen, un PDF o archivo similar. Pero al hacer clic, el archivo se ejecutaba como código malicioso que podría a la vez instalar malware como infostealers, spyware, entre otras amenazas.”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) es un estándar que permite a las aplicaciones identificar el tipo de contenido de un archivo e interpretarlo. Por ejemplo: image/jpeg indica una imagen en formato JPG, o application/pdf indica un archivo PDF. Al manipular el tipo de MIME, el atacante lograba engañar tanto a la aplicación como al usuario, aumentando las chances de que el usuario lo abra por ser un archivo de apariencia inofensiva.

En este contexto, ESET recuerda que siempre al recibir un mensaje de un contacto no agendado, y más aún si dice ser de un banco, una oficina de gobierno, o un proveedor de servicios, y que requiere una acción urgente por parte del usuario, se recomienda no contestar ni hacer clic en enlaces. Si tienes la posibilidad, bloquear al remitente y luego contactar a la entidad para corroborar que el mensaje sea legítimo. De hecho, las políticas de bancos, servicios al ciudadano y atención al cliente no permiten que ningún operador solicite claves, contraseñas o códigos de validación.

“Este tipo de mensajes inesperados, que instan a los usuarios a actuar con urgencia, es la forma en que se distribuyen las campañas de phishing y lo que las vuelve difíciles de detectar a timpo. El objetivo final de los atacantes siempre es el robo de información o una estafa relacionada con la compra de productos inexistentes a precios irrisorios, entre otros engaños posibles. Las excusas son infinitas y los mensajes que utilizan suelen ser cada vez más convincentes o están mejor diagramados para caer en el engaño.”, añade Gutiérrez Amaya de ESET Latinoamérica.

Desde ESET, se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos para mantenerse protegidos:

– Mantener actualizados los dispositivos, sistemas operativos y aplicaciones. Las actualizaciones no solo mejoran la experiencia, sino que también parchean vulnerabilidades encontradas.

– Contar con una solución antimalware o antivirus instalada en los dispositivos y también mantenla actualizada.

– Ser cuidadosos con el manejo de archivos que lleguen al WhatsApp, ya que los cibercriminales buscan nuevas formas de engañar.

– Recordar que además de vulnerabilidades explotadas por cibercriminales, también los mensajes de phishing y otros engaños están a la orden del día. Desconfiar de mensajes urgentes de personas o entidades que parezcan raro que se contacten. Siempre verificar con la fuente original.

– Nunca dar información personal o financiera a desconocidos y siempre tener en cuenta que nadie puede solicitar claves o códigos de validación.

Para saber más sobre seguridad informática visite el portal corporativo de ESET: https://www.welivesecurity.com/es/seguridad-digital/whatsapp-vulnerabilidad-codigo-malicioso-imagenes/

Por otro lado, ESET invita a conocer Conexión Segura, su podcast para saber qué está ocurriendo en el mundo de la seguridad informática. Para escucharlo ingrese a: https://open.spotify.com/show/0Q32tisjNy7eCYwUNHphcw

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí