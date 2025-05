OPINIÓN El impulso del peón: Festival Nacional de Ajedrez Escolar Guayana 2025 #8May

- Publicidad -

Festival Nacional de Ajedrez Escolar Guayana 2025.Un semillero de talento y estrategia: Desde el 1ero hasta el 4 de mayo, Puerto Ordaz vibró con la emoción del Festival Nacional de Ajedrez Escolar Guayana 2025, un evento de gran magnitud que reunió a las mentes más brillantes del tablero. El Hotel Llovizna Suites se convirtió en el epicentro de la competencia, donde jóvenes talentos desplegaron su destreza en las categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17, en sus modalidades absoluta y femenina.

Este festival organizado por la Federación Venezolana de Ajedrez, es un semillero de futuras estrellas del ajedrez venezolano, consolidando el crecimiento y la proyección del deporte ciencia en el país. Más allá de la competencia, el evento fue una plataforma invaluable para que cada jugador exhibiera su potencial estratégico y su pasión por el juego.

Barinas se corona campeón, Lara sigue demostrando su potencial

En la clasificación general por estados, Barinas se alzó con la victoria, conquistando el primer lugar tras una destacada actuación colectiva. Miranda, con su solidez, obtuvo el segundo puesto, mientras que el Distrito Capital y Lara compartieron la tercera posición, por desempate el estado Lara finalmente se ubicó en el cuarto lugar.

Este resultado no opaca la trayectoria de Lara, un estado que venía de ostentar el título de campeón nacional escolar en las ediciones de 2023 y 2024, además de ser anfitrión del evento en ambas ocasiones. Su legado sigue intacto y su presencia en el podio continúa siendo sinónimo de excelencia ajedrecística.

Brillantes actuaciones individuales del estado Lara

Más allá del resultado por equipos, la delegación larense dejó su huella con desempeños individuales de alto nivel:

Máximo Coelho , se consagró subcampeón nacional en la categoría Sub 7.

, se consagró subcampeón nacional en la categoría Sub 7. En la rama femenina, Alejandra Gallego demostró su talento al obtener el tercer lugar en la categoría Sub 11.

demostró su talento al obtener el tercer lugar en la categoría Sub 11. La categoría Sub 15 femenina fue un verdadero bastión para Lara, con Ana Escobar coronándose campeona nacional, seguida de Marcela Vergara , quien obtuvo el subcampeonato.

coronándose campeona nacional, seguida de , quien obtuvo el subcampeonato. En la categoría Sub 15 absoluta, Jesús Franco cerró con una meritoria actuación al alcanzar el tercer lugar.

Ajedrez escolar venezolano: una apuesta al futuro

El Festival Nacional de Ajedrez Escolar Guayana 2025, evidencia el talento emergente que sigue consolidando al país como una potencia ajedrecística. Estos jóvenes jugadores no solo representan el presente del ajedrez, sino que auguran un futuro prometedor para el deporte en Venezuela.

La evolución y la excelencia competitiva de eventos como este refuerzan la importancia de promover el ajedrez desde edades tempranas, no solo como disciplina deportiva, sino como herramienta de formación integral. Venezuela sigue avanzando, y con cada movimiento en el tablero, estos jugadores construyen el porvenir de una generación que piensa, analiza y transforma la realidad que los rodea.

Ahora veamos este interesante estudio de Kralin.

Las blancas juegan y hacen tablas. La solución a este interesante problema la compartiré en la próxima entrega de «El Impulso del Peón». Te invito a sumergirte en el análisis y a comparar tus conclusiones la próxima semana.

Tu opinión nos importa..

Tu opinión es muy valiosa para enriquecer esta columna. Te animo a compartir tus ideas y comentarios escribiéndonos a: [email protected]. ¡Queremos conocer tus perspectivas sobre el mundo del ajedrez!

Edgar Giménez

