Segundo día de cónclave: hasta tres votaciones posibles por la expectativa de fumata blanca #8May

Tras una primera jornada que concluyó sin acuerdo, los 133 cardenales electores retomaron este jueves el cónclave en la Capilla Sixtina con la esperanza de elegir al nuevo papa. En esta segunda jornada, están previstas hasta tres votaciones: una por la mañana y dos por la tarde, lo que abre tres posibles ventanas para la esperada fumata blanca.

El día comenzó a las 7:45 a.m. hora local (1:45 a.m. en Venezuela) cuando los cardenales abandonaron la Casa Santa Marta rumbo al Palacio Apostólico. Allí celebraron la Santa Misa y rezaron las Laudes en la Capilla Paulina. A las 9:15 a.m. (3:15 a.m. en Venezuela), se trasladaron a la Capilla Sixtina para recitar la Ora Media y dar inicio a las votaciones.

Expectativa por la fumata blanca

La primera ronda matutina comenzó poco después. Si no se alcanza el mínimo de 89 votos requerido —dos tercios del total—, se realiza una segunda votación inmediata. De completarse ambas sin éxito, los fieles podrían ver una nueva fumata negra entre las 10:30 a.m. y las 12:30 p.m. (4:30 a.m. – 6:30 a.m. hora venezolana). En caso de consenso, una fumata blanca anunciaría que la Iglesia católica ya tiene nuevo Pontífice.

Después del almuerzo y un breve descanso en Santa Marta, los cardenales regresan al Vaticano a las 15:45 (9:45 a.m. en Venezuela) para continuar las deliberaciones. A partir de las 16:30 (10:30 a.m. en Venezuela), se realizarán otras dos votaciones.

De alcanzarse el consenso, se espera que la fumata blanca surja entre las 17:30 y las 19:00 horas (11:30 a.m. – 1:00 p.m. en Venezuela). En caso contrario, una tercera fumata negra cerraría el segundo día del cónclave.

El proceso sigue generando expectación entre millones de fieles en todo el mundo, que mantienen la mirada puesta en la chimenea de la Capilla Sixtina, esperando el humo blanco que marcará el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia católica.

