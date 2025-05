OPINIÓN Por la puerta del sol -222- Palabras de una hija: Madre es… #10May

- Publicidad -

Madre es aquel fanal guía en la existencia, fanal en el que me encuentro como estrella rutilante que nunca se apaga.

Madre es aquel insondable océano de sentir profundo que viene a mí con la marejada, a dar vida y a llevarse los pesares.

Madre es aquel sendero de luces infinitas, colmado de fragantes emociones, en el que como un alud la arboleda en un manto me envuelve, adentrándome en esa mansión de amores, de mieles, de exquisitos Placeres y advertir: ¡Oh a esas flores! aquel ornato empíreo en el que orla la floresta en arco iris de borde a borde la senda.

Después de la corriente tempestuosa que se lleva en la existencia, madre es aquel remanso de oasis que a la vera del camino brota en hierba, formando una extensa pradera y como en suaves plumones besa los cansados pies.

Madre es aquel prado que en blandas y trémulas caricias, me impulsa a ir en la búsqueda de un calmante… Ese que de tan solo hollar plétora me hallo.

“Yaneth Ardila Niño”

Cuando la mujer deja el hogar de sus padres para ir por la vida del brazo de su “príncipe azul” cree que su dicha será eterna, que la abeja de su panal le dará siempre sus almíbares, no la ponzoña que pronto muestra y deja sentir. Ricas y pobres, bonitas y feas, vestidas de novia o con ropa corriente, sin fiesta o con fiesta, todas aspiran a ser eternamente felices. Nacen los hijos y vuelven a reanimar los escombros del desencanto, se fortalecen de nuevo los lazos que la pasión amarrara. Todo va y todo viene, los errores se repiten, se retempla el arpa de la convivencia y se afloja, hasta que de tanto hacerla y deshacerla se rompe su armonía y encanto. La dicha frágil apenas un momento dura. Las parejas que forman su hogar basado exclusivamente en el amor, la fe, la buena voluntad, la lealtad y el respeto son las que aseguran el éxito de la mejor obra familiar.

Quien más aporta al matrimonio y a la crianza de los hijos es la madre, navegante que sabe domar las tempestades, ella el constante velero que nunca demuestra cansancio. Aunque sus remos vayan perdiendo fuerza, vitalidad, velocidad y el inclemente tiempo oxide su casco y dañe sus envejecidas velas rotas por los rigores, para ella aun la tempestad es llevadera, no se rinde ni se queja, aunque ya para algunos hijos se convierta en un estorbo, una invisible, inservible, menospreciada e irrespetada por hijos y nietos a más no poder, a tal punto llega la barbaridad de convertirla en su muñeco de fiestas, en sus burlas y diversiones… Pero también hay los hijos honorables que saben honrar su memoria y no la olvidan; que saben amarla en vida y acompañarla hasta el final, que saben valorarla y nunca se apartan de ella aunque se hallen a miles de kilómetros de distancia y estén más allá, mucho más allá del Norte y del mismo océano…

-Que pronto se hizo mañana en el albor del ahora presente y se volvieron azules los sueños de las aves que ayer fueron mías.

Que pronto se fueron de aquí mis liras y flautas queridas, quedando tan solo en las ramas cariño, recuerdos y dulzuras de las aves que ya no son mías…

Feliz día madres del mundo, de Colombia, Venezuela y Holanda.

Reciban un fuerte abrazo de felicitación de mi parte. Suerte y feliz día.

Amanda Niño P.

