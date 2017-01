Vladimir Padrino López sigue de espalda a la Constitución

En un comunicado publicado el pasado viernes en la página web del Ministerio de Defensa, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratificó su “absoluta lealtad e incondicional apoyo” al presidente Nicolás Maduro por lo cual conversamos con la doctora Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, quien señala que tal notificación coloca nuevamente a Vladimir Padrino López de espalda a la Constitución.

-Preocupa la amenaza que Padrino López califica de compromiso pero que en realidad es una amenaza porque habla de defender a toda costa los logros de la revolución bolivariana, lo que no está en sus funciones, ni defender los logros de la revolución ni defender los logros de una parcialidad política.

San Miguel le recuerda al general Padrino López que entre los logros de la revolución están “la discriminación política, la división del país, deshumanizar al opositor, tener más de 100 presos políticos en mazmorras venezolanas, conculcar derechos políticos y civiles entre estos el referendo constitucional y las elecciones regionales de 2016”.

-Digo todo esto porque me preocupa esa amenaza de defender a toda costa los logros de la revolución. No le corresponde al alto mando militar y mucho menos a un general activo de la República ser intérprete comunicacional de los errores o aciertos de un poder público en Venezuela, eso es introducirse en política partidista y es inadmisible en los términos de la Constitución.

-¿La ciudadanía cómo pudiera interpretar ese comunicado, significa que se acentuará la represión?

-Esto es un indicativo muy claro de la posición que han tomado los mandos militares, eso estaría por verse si llegare o no a ser la expresión genuina de toda la Fuerza Armada Nacional, lo cual dudo porque creo que en estos momentos de conflicto hay plena conciencia nacional en todos los sectores y familias de los comportamientos erróneos que han conducido a esta situación, de manera que el alto mando podrá expresar ese tipo de comunicado pero estaría por verse de qué manera se interpreta en el seno de la FANB, en el hombre y mujer castrense que también padecen la crisis como el resto de los venezolanos.

-¿Cuál es su opinión del discurso de Julio Borges, quien durante la instalación de la AN le indicó a la FANB que Nicolás Maduro está fuera de la Constitución?

-Para nadie es un secreto que la FANB son un poder en la hora actual en Venezuela, representan el 34% del tren ministerial y detentan el poder de fuego que ha sido utilizado contra los ciudadanos. Entiendo que el llamado de Borges procura que la FANB no se coloque en contra de la población. La oposición debe tener mucho cuidado para no terminar haciendo votos del mismo modo que lo hace el oficialismo para involucrar a la FANB en tomar partido porque entre las funciones del órgano no está la defensa de la Constitución, lo que sí está muy claro es no ponerse al servicio de parcialidad política o persona alguna, de manera que el llamado debe ser a la sindéresis, a la sensatez, a no llamar a la FANB a hacer defensa de la Constitución porque no le corresponde. La FANB tiene que cumplir la Constitución, lo cual es distinto y no ha venido ocurriendo, ahí hay un error conceptual en el discurso de Borges y creo que eso deben evitarse esos elementos.

-¿Cuál es su opinión respecto a las recientes designaciones del Presidente Maduro, su nuevo tren de ministros y acerca de Tareck El Aissami como vicepresidente?

-Con esas designaciones se profundiza el control militar del país, ha aumentado la presencia militar en el gabinete y ha subido a más de 34%, además siete de los ministros son militares activos, lo cual es un signo muy claro de la militarización del poder en Venezuela, junto con la incorporación de individuos que claramente son radicales y avizoran un camino muy difícil para la resolución del conflicto en Venezuela. Tareck El Aissami es una persona que en el marco de sus gestiones públicas ha atentado contra derechos civiles y políticos de los venezolanos, esos son sus antecedentes más claros y sin duda son peligrosos para la nación.