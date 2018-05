Juan Diego Vílchez Valbuena/ Diseño: Lizzie Suárez

En la cuarta república, los venezolanos antes del 1 de Mayo (Día del Trabajador), se mantenían a la expectativa por conocer el aumento anual correspondiente a tan importante fecha, en la que además de celebrar, podían planificar en función de sus nuevos ingresos. Hoy, la realidad está muy distante de aquellos tiempos en los que se podían adquirir productos adicionales a la Canasta Básica Alimentaria, y aún así, quedaban ahorros. Ahora, tan solo se puede comprar uno o dos rubros, insuficientes para poder subsistir.

Tras el anuncio del aumento del salario integral por parte del presidente Nicolás Maduro, los venezolanos reaccionaron ante la medida que consideran irrespetuosa, por cuanto no suavizará la crisis económica.

El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), registró que en marzo se requerían Bs. 75.446.014,83 para obtener todos los alimentos de la cesta básica, por lo cual se requieren años de trabajo para poder alcanzar esa cifra.

Medidas demagógicas

Para el profesor universitario, economista y líder del Movimiento Laborista y del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, Salario y Sindicato (Fadess), el nuevo ingreso mensual del trabajador no compensa lo que se debe invertir en alimentos, ni que trabaje todo el grupo familiar. “Si trabajaran todos, alcanzaría solo para el 20 % de la canasta como tal”, aseguró a elimpulso.com

A su juicio, el presidente Maduro no ha terminado de comprender que mientras no ataque la inflación y restablezca el mercado de divisas para repotenciar o relanzar el salario, será imposible restablecer el poder adquisitivo.

Aseguró que son solo medidas demagógicas con el propósito de captar votos, por eso “no lo hace para restablecer el poder adquisitivo, y eso, es lo más dramático que estamos viviendo en Venezuela”. Eso, ha ocasionado, comenta, que hayan ido despavoridos del país más de 4 millones de venezolanos. “Nadie está dispuesto a ganar entre 5 a 8 dólares después de haber estudiado tanto, no compensa el esfuerzo. Quienes nos quedamos en Venezuela, debemos paliar la situación con diferentes trabajos para poder medio compensar lo que se está viviendo en Venezuela”.

Numerosas empresas podrían cerrar

Sobre el aumento del salario, Alberto Gámez, presidente de Fedecámaras Lara, dijo que se trata de proselitismo político, “congraciándose para que la gente vote por él, y no debería ser el momento para eso”.

Asegura que el monto anunciado sigue igual por debajo de los costos de los productos que consumen los venezolanos. “Es irrisorio, pero afecta también a las industrias, a los comercios, a los servicios… tenemos los anaqueles vacíos y las industrias paralizadas en casi 79 % desde nuestra capacidad instalada”.

Gámez reflexiona que el problema será mantenerse con esos salarios. Los empresarios han tenido que reinventarse, tanto, que le entregan a sus empleados efectivo para que puedan trasladarse.

Augura que habrá mayor ausentismo laboral y muchas empresas podrían cerrar. “Algunas están esperando después del 20 de mayo para tomar medidas”, expresa.

Se crea la inflación

Noel Álvarez, expresidene de Fedecámaras (2009-2011) y licenciado en Administración, además de Coordinador Nacional del Movimiento Político Gente, explica a elimpulso.com, que “como siempre esta no es la solución para el problema de hiperinflación que tenemos en el país. Todos los aumentos de salario lo que hacen es retroalimentar la inflación. Uno de los componentes fundamentales de la estructura de costos de las empresas son los salarios y eso va a impactar en el índice de inflación”.

Dice que al gobierno no le importa mucho esa situación, porque en estos momentos está enfrascado en ganar las elecciones, “este es un elemento electorero“.

-Dan un aumento que es sustancialmente elevado sin ninguna responsabilidad, porque ellos al final con imprimir deudas para resolver problemas de su nómina del Estado, lo hacen, pero al final le dejan el problema a la empresa privada. Esto los vamos a pagar todos, inclusive esa gente que hoy en día le está diciendo que les va a beneficiar a través del incremento de sueldo. No estoy diciendo que no se merezcan el incremento de sueldo, el tema es que estamos descompensando porque se está castigando a las pocas empresas que quedan y no tienen producción, pagando unos salarios de los ahorros de los fondos de los accionistas, porque no están vendiendo nada. No sé cuántas empresas lo van a soportar, analiza.

Hablan en las redes

Ángel Alvarado, diputado de la AN y economista

“Es urgente mejorar los salarios en Venezuela para llevarlos a por lo menos 30$ (linea de pobreza extrema) para que el trabajador pueda cubrir su mínima carga calórica. Para ello parar hiperinflación y reactivar la economía (empezando por la petrolera) Con maduro imposible”.

Rafael Guzmán, presidente de la Comisión de Finanzas de la AN

“Con aumentos no se protege el sueldo del trabajador, se protege con medidas económicas que frenen la hiperinflación y así darle verdadero poder adquisitivo al salario. El anuncio del incremento hecho por Maduro no alcanza ni para un kilo de pollo, continúan burlándose del pueblo”.

José Guerra, diputado de la AN y economista

“En términos de bienes, el nuevo salario de Bs 2.550.000 equivale a un kg. de carne, un kg. de arroz y un paquete de Harina Pan. El problema no son los bolívares sino su poder de compra. Se trata de millones en papeles sin valor. Equivale a $ 40 a la tasa de cambio Dicom y a $ 4 a la tasa paralela. El problema es que los $ Dicom es para la cúpula en el poder. Por tanto, tenemos el salario más bajo del universo.

Antonio Ecarri, presidente nacional de la Alianza del Lápiz

“¿Aumento? Claro, de la inflación. Gobierno criminal, torpe y profundamente corrupto. Incapaces insisten en arrasar con Venezuela”