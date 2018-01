El 42 % de las empresas larenses no ha reanudado actividades

El 25 % de las empresas larenses que se fueron a vacaciones colectivas en noviembre de 2017, no volverán abrir debido a la crisis económica que azota al país y que se agrava con el pasar de los días.

Así lo informó el presidente de Fedecámaras en la región, Alberto Gámez, quien informó que otro 17 % de estos negocios aún se encuentra evaluando si vuelven a abrir sus puertas o no.

En total, actualmente en Lara no han reanudado actividades casi la mitad de las empresas de la región. Normalmente después de la procesión de la Divina Pastora todos los sectores se ponían en marcha.

“No tenemos acceso a las divisas desde agosto del año pasado y las industrias no tienen la materia prima necesaria para producir. No queremos abrir porque ganamos más no abriendo. Los costos de reposición de mercancía son muy altos.

Mientras no se cambie el sistema económico del país seguiremos con esto. Y, para poder cambiar el sistema económico del país, lo digo con toda sinceridad, tiene que haber cambio de Gobierno”, manifestó Gámez.

A su juicio, el Gobierno nacional no cree en la empresa privada y está haciendo todo lo posible para hacerla desaparecer.

“Cómo es posible que ahora nos obliguen a vender a precio del 15 diciembre, cuando ellos, en pleno desabastecimiento fuerte, nos dijeron que trajéramos mercancía al dólar que consiguiéramos, el paralelo (…) La policía fiscal (Sundee) lo que hace es sancionar, bajar precios y quebrar negocios”, sostuvo.

Detalló que en diciembre Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos (Sundde) visitó al menos 22 negocios.

“Hay ocho de ellos con santamarías abajo y las otras 14 están vendiendo lo que les quedó, que la gente no lo compró porque no es mercancía de alta circulación”, expuso.

Aseveró que, a su vez, está afectado la productividad de las empresas el ausentismo laboral que está generando la emigración del personal mejor capacitado y la dificultad para movilizarse de los que quedan. Quienes más difícil la tienen son los empleados que viven en municipios foráneos.

“Los trabajadores nos están pidiendo que le consigamos 10 mil bolívares diarios para pasaje. No tienen cómo venir al trabajo por falta de efectivo y de dónde lo sacan si en los bancos están dando 10 mil bolívares”, dijo.

Asimismo, Gámez repudió que la gobernadora de Lara haya decretado dos días no laborables, puesto que se tradujo en pérdida para comercios.

También condenó lo ocurrido en una charcutería del este de Barquisimeto, en la que, a su juicio, encapuchados saquearon con premeditación.

“Es inaudito y hay que investigarlo a profundidad para ver si en verdad fue un saqueo o fue un robo. Se ensañaron contra esa gente de una manera vil.

Es terrible lo que está pasando, la gente tiene temor en abrir”, aseguró.